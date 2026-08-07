Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre Borussia Dortmund ile Reds, 18 yaşındaki hücum yeteneği için yarışta favori olarak öne çıktı.

Oyuncunun kendisinin de Paris'ten ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Zira Fransız ekibinin üst düzey kaliteye sahip hücum hattı nedeniyle gelecek sezonda alacağı sürenin oldukça sınırlı kalması bekleniyor.

Mbaye, geride kalan sezonda da teknik direktör Luis Enrique yönetiminde daha büyük bir rol üstlenmek istiyordu ancak sezon içindeki 29 maçlık katkısının neredeyse tamamını sonradan oyuna girerek verdi. L'Equipe'e göre 18 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. PSG'de kısa vadede bir düzelme ihtimali görmüyor.

Enrique ile sportif direktör Luis Campos'un, Mbaye'ye yapılan bire bir görüşmede, bir transferin tüm taraflar için muhtemelen en iyi çözüm olabileceğini açık şekilde anlattığı da ifade ediliyor. Bu noktada kiralık bir anlaşma da bonservisli satış da mümkün. Hücum oyuncusunun PSG ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

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BVB, Mbaye'yi muhtemelen El-Mala alternatifi olarak görüyor

Öte yandan talip sıkıntısı yaşanmıyor. BVB ve Liverpool'un yanı sıra RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Chelsea'nin de Senegalli kanat oyuncusu hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

BVB'nin ilgisinin de bir süredir somut olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık üç hafta önce Fabrizio Romano, ilk kez Dortmund ekibinin 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini duyurmuştu.

Sarı-siyahlılar kısa süre önce KRC Genk'ten Konstantinos Karetsas transferini tamamladı, ancak sportif yönetici Lars Ricken, bununla birlikte BVB'nin bu yaz için transfer çalışmalarının zorunlu olarak sona ermediğini açıkladı. Özellikle forvet Serhou Guirassy'nin ayrılması halinde hücum hattına başka oyuncular da gelebilir. Bu noktada Köln'den Said El Mala en güçlü aday olarak görülüyor.

Alman sıra dışı yeteneğin transferi, BVB'de Mbaye'ninkine kıyasla çok daha yüksek önceliğe sahip. Bild kısa süre önce, BVB'nin El Mala için yürütülen transfer pazarlığında önümüzdeki günlerde all-in yaparak kendi acı eşiğinin ötesinde bir teklif sunacağını yazdı. Köln ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Mbaye anlamlı bir alternatif olabilir. BVB'nin her iki kanat oyuncusunu da kadrosuna katması ise mali açıdan imkansız.

Mbaye, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Senegal'in dört maçının tamamında süre aldı. Turnuvadaki tek golünü ise ilk grup maçında Fransa'ya karşı attı.