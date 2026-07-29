12 Ağustos 2018’de ASC Cranz-Estebrügge II ile TSV Buxtehude-Altkloster arasında oynanan Kreisliga maçında adeta bir güç gösterisi yaşandı. Konuk ekip sahadan 6-2 galip ayrıldı. Günün yıldızı ise Simon Rödder’di. Yalnızca 31 dakikada dört gol atmayı başarmıştı.

O dönemki TSV teknik direktörü Horst Richters, forvet oyuncusu için Stader Tageblatt gazetesine “Simon teknik açıdan donanımlı, mücadeleci, hızlı ve çok isabetli bir bitirici” diyerek övgüde bulunmuştu. Futbola TSV’de başlayan ve Buxtehuder SV’deki bir yıllık konuk dönemi dışında kulübe her zaman sadık kalan oyuncuyla ilgili tek bir sorun vardı. Gazete bunu şöyle özetlemişti: “Kötü olan şu ki: Çok nadiren burada.”

Rödder o dönemde de köy sahaları ile akademik elit arasında gidip geliyordu. Münster’deki işletme eğitimi ve ardından Portekiz’de geçirdiği dönem nedeniyle Buxtehude ekibinin hizmetinde çoğu zaman yalnızca son derece sınırlı biçimde olabiliyordu. kicker arşivinde hâlâ Rödder’in oyuncu profili yer alıyor. Buradaki bilançosu ise beş maçta sekiz gol.

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Simon Rödder’in BVB’deki görevi ne?

Bugün 31 yaşına gelen Rödder artık Kreisliga Stade’de gol atmıyor. Ağustos 2025’ten bu yana Borussia Dortmund için çalışıyor. BVB’deki resmi unvanı ise şöyle: Spor Genel Müdürü Danışmanı ve Müzakere Yürütme Birimi.

Spor genel müdürü Lars Ricken bu yeni görev profilini özel olarak oluşturmuştu. 50 yaşındaki yönetici, bir yıl önce bu stratejik personel kararını şu sözlerle açıklamıştı: “Profesyonel futbolda çok büyük meblağlarla hareket edildiği için, müzakere yürütme alanında da sürekli gelişim göstermemizin sorumluluğumuzun bir gereği olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle müzakere yürütme birimini oluşturdum. Bu birimin başına da aynı zamanda başka konularda bana danışman olarak destek verecek, alanında uzman bir isim olan Simon Rödder’i getirmeyi başardık.” Ricken sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce müzakerelere odaklanan bir yönetim danışmanlığında görev yaptı ve orada spor sektöründen sorumluydu. Bu profiliyle spordaki süreçleri daha profesyonel ve daha verimli hale getirmemizde bize destek olacak.”

Rödder o günden bu yana BVB müzakere masasına oturduğunda masadaki isimlerden biri oluyor. Son olarak, Genk’te orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas’ın transferiyle ilgili görüşmelerde ilerleme kaydeden spor direktörü Ole Book’un başını çektiği heyette yer aldı. Şimdi de Köln’den Said El Mala için yürütülen pazarlıkta düğümü çözmek Rödder’e de bağlı olacak.

Konstantinos Karetsas hakkında kapsamlı bir portreye buradan ulaşabilirsiniz!

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Simon Rödder profesyonel futbola VfL Wolfsburg’da başladı

Rödder’in Dortmund’a gelmeden önceki özgeçmişi son derece dikkat çekici ve çok yönlü. Bunun başlıca nedeni, kariyerini bitirdikten sonra yöneticiliğe geçen klasik bir eski profesyonel olmaması. Onu muhtemelen yönetim, bilim ve davranışsal ekonomi kesişiminde yer alan bir veri analisti ve müzakere stratejisti olarak tanımlamak mümkün.

Rödder’in özel potansiyeli daha pazarlama yüksek lisansı sırasında kendini göstermişti. Şubat 2018’de üstün yeteneklilere yönelik prestijli WiWi-Talents programına kabul edildi. İktisadi Bilimler Fakültesi’nin pazarlama ana dalında 150’nin çok üzerinde adayı geride bırakarak büyük ilgi gören 16 kontenjandan birini aldı. Bununla birlikte, Almanya’nın en önemli 500 işe alım karar vericisine doğrudan gönderilen saygın WiWi-Talents Book’a da adını yazdırdı.

Rödder, International Management alanındaki CEMS yüksek lisansını Lizbon’daki Nova SBE ile İspanya’daki saygın ESADE Business School’da tamamladı. Bu eğitimin bir parçası olarak, saygın danışmanlık şirketi McKinsey & Company ile birlikte küresel futbol endüstrisi ve profesyonel oyuncuların gerçekçi değerlemesi üzerine kapsamlı bir araştırma projesinde de yer aldı. Profesyonel alandaki pratik deneyimini ise daha 2013 yılında VfL Wolfsburg’da Football Operations Management departmanındaki kısa bir stajla edinmişti.

Rödder’in aydınlanma anı: “Maharetli müzakerelerin keşfedilmemiş potansiyeli”

Bunun ardından Rödder, veri temelli scouting dünyasına derinlemesine girdi. Hollandalı teknoloji şirketi SciSports’ta, yani Twente Üniversitesi’nden doğan ve 2017’de Cardiff’te dünyanın en yenilikçi spor girişimi seçilen şirkette, DACH bölgesi ile Güney Avrupa’daki işlerden sorumluluk üstlendi.

SciSports’un kurucusu Giels Brouwer ile Rödder o dönemde Galler’de UEFA, Adidas, Amazon ve Microsoft temsilcilerinin önünde yaklaşımlarını sunarken amaç, futboldaki veri uzmanları ile karar vericiler arasındaki boşluğu kapatmaktı. Rödder, kulüplere ve spor direktörlerine klasik sezgilerin yerine Expected Goals (xG) ya da Expected Assists (xA) gibi metrikleri kullanmayı öğretti. Uzun vadede danışmanlık verdiği toplam 14 kulüp arasında Eintracht Frankfurt, Hertha BSC, FC Basel ve Rapid Wien de bulunuyordu.

Ancak Rödder yalnızca verilerin analizinde kalmadı. Kadro planlamacılarla yaptığı yoğun fikir alışverişi, onda adeta bir aydınlanma anı yarattı. Rödder bunu bir zamanlar şöyle anlatmıştı: “Oyuncu transferlerinde spor direktörleriyle kurduğum yakın iş birliği, maharetli müzakerelerin görece keşfedilmemiş potansiyeline gözlerimi açtı.”

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Rödder, Ronaldo ve BVB hakkındaki söylentileri örnek vaka olarak kullandı

Rödder bunun ardından, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir müzakere danışmanlığı şirketi olan The Gap Partnership’e geçti. Burada Negotiation Consultant & Coach pozisyonuna yükseldi, küresel spor sektörünü yönetti ve davranışsal ekonomi ile müzakere psikolojisi alanlarında derinleşti. Kaleme aldığı uzmanlık makalesinde, transferlerin neden yanlış mantıklara özellikle açık olduğunu anlattı: Buna göre futbolda, serbest piyasa ekonomisindeki pazarların aksine nesnel bir “piyasa değeri” yok. Fiyatlar tamamen müzakere baskısıyla oluşuyor.

İlginç olan şu ki: Rödder o dönemde yazısında örnek vaka olarak tam da BVB’yi kullanmıştı. 2022 yılında Cristiano Ronaldo’nun transfer edilebileceğine dair söylentileri analiz etmiş ve böyle bir süper yıldızın, ileri yaşına ve devasa toplam maliyetine rağmen Dortmund’un ticari marka değerini, örneğin Asya pazarında, bir anda katlayabileceğini ortaya koymuştu.

Rödder tüm bu bilgisini o günden bu yana aktarıyor: DFB ve DFL iş birliğiyle Bundesliga genel müdürlerine yönelik uzmanlaşmış atölyeler tasarlıyor ve yönetiyor. Kişi başı maliyet 5900 euro. Burada şu sorular ele alınıyor: Oyuncu menajerlerinin gücü müzakerelerde nasıl kırılır? Bonus ödemeleri stratejik bir müzakere unsuru olarak nasıl kullanılır? Deadline Day’de yüksek zaman baskısı altında duygusal hatalar nasıl önlenir?

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Simon Rödder, “Die Höhle der Löwen” adlı TV programında başarısız oldu

Ancak Rödder bir yandan da sporun ötesine bakıyordu. İç mimarlık eğitimi alan ve bina dönüşümleri için bir planlama ofisi kuran, aslen marangoz olan babası Oliver ile birlikte 2021’de EasyMirror GmbH’yi kurdu.

Şirket, binicilik tesisleri, fitness stüdyoları ya da bahçeler için kırılmaya dayanıklı, delinebilir ve hava koşullarına dayanıklı plastik aynalar satıyor. Eylül 2022’de Rödder, potansiyel yatırımcılardan şirket hisselerinin yüzde 15’i karşılığında 180.000 euro almak amacıyla ürünü hatta VOX kanalındaki “Die Höhle der Löwen” adlı TV programında tanıttı. Ancak bu girişim başarısız oldu.

Sonuç olarak Rödder’in kariyeri, modern futboldaki giderek artan profesyonelleşmeyi temsil ediyor: Eskiden daha çok sezgi ve içgüdüye güvenilirken, bugün olasılık hesapları ve müzakere psikolojisi belirleyici oluyor. Kreisliga’daki fırsatçı ama skorer forvet günleri geride kaldı. Ancak Rödder bugün de bir takımın parçası. Hem BVB’nin gelecekte ideal olarak çok gol atması hem de az gol yemesi için rotayı çizen bir takımın.

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