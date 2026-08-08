Köln merkezli Express gazetesinin haberine göre toplam değeri 55 milyon euroluk bir paket söz konusu: 48 milyon euro sabit bonservis, ulaşılması çok kolay iki milyon euroluk bonus ve ulaşılması çok da zor olmayan beş milyon euroluk bonus. Dortmund'un, peş peşe birkaç ret aldıktan sonra sunduğu iddia edilen son teklifin bunu içerdiği belirtiliyor.

Ancak gazeteye göre bir anlaşmazlık noktası var: Köln, ilk eurodan itibaren yüzde 10'luk bir sonraki satış payı talep ederken, BVB'nin kanat oyuncusunun ileride gerçekleşebilecek olası transferinden elde edilecek kârın "yalnızca" yüzde 10'unu teklif ettiği ifade ediliyor.

Express güya çok daha fazla rakam da biliyor: El Mala'nın BVB ile beş yıllık sözleşme imzalaması ve daha başlangıçta yıllık beş milyon euro maaş alması bekleniyor. Ayrıca oyuncunun, ligi ikinci sırada bitiren takımda 10 numaralı formayı alacağı belirtiliyor.

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Başka bir haber, beş milyon euro daha düşük bir rakamdan söz ediyor

Durumu biraz farklı aktaran Sky'a göre BVB, El Mala için tüm bonuslar dahil 50 milyon eurodan fazlasını yatırmak istemiyor ve bu teklifi gelecek haftanın başında sunmayı planlıyor.

Medyadaki tüm rakam oyunlarına rağmen 1. FC Köln cephesinde sakin bir hava hakim. El Mala, cumartesi günü Bundesliga ekibinin İspanya Kral Kupası şampiyonu Real Sociedad San Sebastian'ı 2-1 yendiği ciddi hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

"Bugün burada Müngersdorf güneşinin altında durduğumuz şu günde şunu söyleyebilirim: Ben tamamen rahatım ve onun bu yıl Bundesliga'da 1. FC Köln formasıyla sahada olacağını varsayıyorum" diyen Thomas Kessler, bu sözleri MagentaSport'a verdi.

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FC patronu Thomas Kessler: Fiyat etiketi mi? Hangi fiyat etiketi?

FC Sportif İşler Genel Müdürü, BVB ile yürütülen herhangi bir görüşmeyi yorumlamak istemedi ancak çok sayıda söylentide dolaşan rakamlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Fiyat etiketi, benim kamuoyu önünde hiçbir zaman dile getirmediğim bir konu. Hiçbir zaman bir fiyat etiketi olduğunu söylemedim" dedi Kessler. "1. FC Köln olarak konuşabileceğimizi söylediğimiz bir aralık var. Ama bunun bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini şimdilik açık bırakıyoruz."

Devamında ise şunları söyledi: "Birkaç hafta içinde başlıyoruz ve piyasa hareket ediyor. Biz de bir veya iki yeni transferle hâlâ ilgileniyoruz. Fiyatlandırma, gelen talebe göre esnek. Bu konuda kendimizi bağlamamalıyız."



