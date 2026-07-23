Bunu Sky bildirdi. Ancak buna göre girişimden öteye gidilmedi: Geçen hafta BVB'nin El Mala için Köln'e bir teklif sunduğu belirtiliyor. Teklifin ana hatları şöyle: 26 milyon euro garanti bonservis bedeli, buna ek olarak ulaşılması kolay 8 milyon euro ve ulaşılması zor 8 milyon euro bonus ödemesi. Böylece toplam paket 34 ila 42 milyon euro arasında olabilirdi.

Dortmund'un teklifi, Sky'a göre FC cephesinde yalnızca şaşkınlık yarattı; geçen Bundesliga sezonunu 14. sırada tamamlayan ekip, teklifi muhtemelen hemen reddetti. El Mala dosyasındaki yakın geçmiş düşünüldüğünde bu çok da şaşırtıcı değil.

FC Brentford'un 19 yaşındaki oyuncu için yaptığı yaklaşık 50 milyon euroluk teklif, Köln tarafından zaten kabul edilmişti, ancak kısa süre sonra El Mala'nın kendisi İngiliz ekibine hayır dedi. O tarihten bu yana FC cephesinde durum net: Alman U21 Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin, en azından Brentford'un teklif ettiği 50 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekiyor.

BVB, Said El Mala'yı Adeyemi'nin yerine mi istiyor?

El Mala'nın Köln'de bir sezon daha geçirip geçirmeyeceği ya da bu yaz hâlâ transfer olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sky 'a göre driplingci oyuncu prensipte BVB'ye transfer olmaya açık, ancak bunun için Dortmund'un teklifini ciddi şekilde iyileştirmesi gerekiyor. İkinci sıradaki takımın hücum hattında, FC Barcelona'ya giden Karim Adeyemi'nin yerine bir oyuncuya ihtiyacı olduğu biliniyor ve El Mala bunun için oldukça ideal bir isim olurdu.





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2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu FC'de kalmak ise El Mala için duyumlara göre son derece gerçekçi bir senaryo. Köln teknik direktörü Rene Wagner, Sky'a yaptığı açıklamada yıldız oyuncusunun Keçiler'le tamamen özdeşleştiğini vurgulayarak, "Burada, 1. FC Köln'ün oyuncusu ve her gün elinden geleni yapıyor. Dün yine uzun uzun konuştuk: Her şeye tam anlamıyla odaklanıyor, üzerinde çalışmak istediği konuların tam olarak farkında. Şu anda da bunu yapıyor ve her ikili mücadelede yer aldığını, savunmada da katkı verdiğini görüyorsunuz" dedi.

Said El Mala, 1. FC Köln'de bir yıl daha kalacak mı?

Wagner, El Mala'nın "aklında başka bir şey varmış gibi bir izlenim vermediğini. Ama böyle bir şey olursa oturup konuşabiliriz" sözleriyle yakın vadeli geleceğe kapıyı açık bıraktı. BVB'nin yanı sıra özellikle İngiliz kulüplerinin El Mala transferiyle ilgilendiği belirtiliyor; son dönemde FC Liverpool ve Newcastle United'ın adı ilgilenenler arasında geçmişti.

FC, genç oyuncuyu 2024'te Viktoria Köln'den kadrosuna kattı, ancak ilk etapta bir yıl daha 3. Lig ekibine kiraladı. Geçen sezon böylece El Mala'nın Bundesliga'daki ilk sezonu oldu; 34 lig maçında attığı 13 gol ve yaptığı 5 asistle Köln'ün ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.