Görünüşe göre Bayern Münih, Kolombiyalı Luis Diaz'ın performansındaki düşüşe özel bir yöntemle yaklaşmaya karar verdi. Oyuncu, Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyet gecesinden gol katkısı sağlayamadan çıktı; oysa hücum hattındaki takım arkadaşlarının neredeyse tamamı bu maçta parladı.

Bavyera ekibinin soyunma odası kutlamalarla dolup taşarken, Diaz kendisini bu tablonun uzağında, son maçlarda kaybettiği gol duygusunu yeniden bulmayı beklerken buldu.

Bayern Münih, Union Berlin karşısında alınan büyük galibiyetin ardından soyunma odasında kutlama havası yaşadı; takım, pek çok mutlu anın yaşandığı bir karşılaşmada yedi gol kaydetti.

Soyunma odasından en son ayrılan oyunculardan Harry Kane, teknik direktörün oyunculardan galibiyeti kutlamak için birkaç söz söylemelerini istediğini belirtti. Kane, Michael Olise'nin takımla ilk hat-trick'ini kaydettiğini, Ismail Sibari'nin ise Bayern forması altında ilk golünü attığını, kendisinin 100. gole ulaşmasını kutladığını ve Serge Gnabry'nin sakatlığından iyileşerek geri döndüğünü ifade etti.

Ancak tüm bu kutlamaların ortasında, gol hasretini sürdüren Luis Diaz neredeyse tek istisnaydı.

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Diaz çıkış yolu arıyor

Diaz'ın Bayern ile attığı son gol, Alman Ligi'nin açılış haftasında Stuttgart karşısına dayanıyor; oyuncu o maçta beşinci golünü kaydetmişti. Ancak o günden bu yana sonraki maçlarda gol atmayı başaramadı.

Oyuncunun sıkıntısı gollerin gelmemesiyle sınırlı kalmadı; Schalke, Osnabrück ve Bodo/Glimt karşısında birkaç net fırsat kaçırdı. Ayrıca Elversberg maçında, Michael Olise'nin ceza sahası içindeki mükemmel pasını istenilen şekilde değerlendiremeyince tartışma yarattı.

Union Berlin karşısında ise Diaz, Bayern'in muhteşem bir atağının ardından gelen pozisyonda bir gol kaydetti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi; böylece kale önündeki sıkıntısı sürdü. Bu bilgiler "SPOX" ağı tarafından aktarıldı.

Diaz daha önce gol atmaya geri döneceğine güvendiğini teyit etmiş, yalnızca zihinsel dinginliğe ve fırsatları değerlendirmeye çalışmaya ihtiyacı olduğunu, şu anda eksik olan şeyin son dokunuş olduğunu vurgulamıştı.

Son maçların rakamları da sorunun bir yönünü ortaya koyuyor; Diaz, Alman Ligi'nde net altı gol fırsatı kaçırdı, ilk dört haftadaki beklenen gol ortalaması ise 3,1 golü buldu.

Buna karşılık Harry Kane, 2,17'lik beklenen gol ortalamasıyla üç gol kaydederken, Michael Olise 2,65'lik beklenen gol ortalamasıyla dört gol attı.

Union Berlin karşısında Diaz'ın yerine oyuna giren Ismail Sibari ise Alman Ligi'nde yalnızca 178 dakikada bir gol atıp üç asist yaptı.

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Bayern eski reçeteyi tekrar mı ediyor?

Görünüşe göre Bayern Münih, Kolombiya teknik direktörü Nestor Lorenzo'nun oyuncuyla istişare ettikten sonra onu milli takıma çağırmama kararı almasının ardından, Diaz'a milli ara sırasında bir dinlenme dönemi vererek onunla ilgilenmeyi seçti.

Bayern'in sportif direktörü Max Eberl bu kararı memnuniyetle karşıladı ve Diaz'ın son dönemde çok sayıda maç oynadığını, kısa bir dinlenme döneminin onun için faydalı olacağını vurguladı.

Eberl, oyuncunun antrenmanlara dönüp fiziksel programına bağlı kalmadan önce kısa bir izin alacağını açıkladı ve hazır bulunuşluğuyla ilgili herhangi bir endişe olmadığını teyit etti.

Diaz daha önce, işler istenildiği gibi gitmediğinde dinlenme dönemleri geçirebilmesi için kanat mevkiinde kendisine rekabet edecek bir başka oyuncuya ihtiyaç duyduğundan söz etmişti.

Ancak Bayern, transfer döneminin sonuna doğru Arijon Ibrahimovic'i Augsburg'a kiraladı; bu da sol kanat mevkiini açıkça uzmanlaşmış bir alternatiften yoksun bıraktı.

Bununla birlikte Vincent Kompany'nin elinde çeşitli çözümler bulunuyor; bunların başında Serge Gnabry geliyor. Ayrıca Sibari'nin bazı hücum rollerinde kullanılması da mümkün.

Dikkat çeken nokta ise Diaz'ın daha önce, Aralık 2025'te benzer bir dinlenme dönemi geçirmiş olması; Kompany onu birkaç günlüğüne kadro dışı bırakmış, ardından oyuncu geri dönerek sezonun ikinci yarısında güçlü performanslar sergilemişti.

Şimdi akıllardaki soru şu: Yeni dinlenme dönemi, Diaz'ı eski seviyesine döndürmeyi ve ona sezonun erken bir aşamasında gol duygusunu yeniden kazanma fırsatını vermeyi başaracak mı?

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