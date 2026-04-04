Saibari'nin muhteşem performansı ve Driouech'in son dakikada attığı galibiyet golü sayesinde PSV fiilen şampiyon oldu

PSV, Cumartesi günü nefes kesici bir maçın ardından gayri resmi şampiyonluğu kazandı. Eindhoven ekibi, FC Utrecht karşısında maçın başında iki gol gerideydi, ancak Ismael Saibari’nin (iki gol ve bir asist) muhteşem performansı sayesinde maçı tamamen tersine çevirdi. PSV daha sonra yeniden geriye düştü, ancak uzatma dakikalarının sonlarında skoru belirleyen golü attı: 4-3. Yedek oyuncu Couhaib Driouech maçın kahramanı oldu. PSV, sadece kağıt üzerinde Feyenoord tarafından yakalanabilir. Rotterdam ekibi Pazar günü FC Volendam karşısında puan kaybederse, PSV resmi olarak şampiyon unvanını alabilir.

Maç, üç dakika içinde geriye düşen PSV için dramatik başladı. Artem Stepanov, Vesterlund'un ortasında boşluk buldu ve soğukkanlılıkla golü attı. On dakika geçmeden, uzun bir pasın ardından zayıf savunmadan yararlanan Gjivai Zechiël skoru 0-2'ye getirdi.

PSV, Utrecht'in başlangıcında gözle görülür bir zorluk yaşadı, ancak zamanla maça daha fazla hakim oldu. Ismael Saibari, ilk yarının ortasında güzel bir bireysel hareketle skoru 1-2'ye getirdi. Guus Til ve Sildillia başta olmak üzere birçok büyük şansa rağmen, ilk yarı 1-2'de sona erdi.

İkinci yarı başlar başlamaz PSV tekrar golü buldu ve skoru eşitledi. Saibari, Utrecht savunmasının zayıf müdahalesini değerlendirerek gecenin ikinci golünü atarak yine kahraman oldu. Ev sahibi takım kan kokusunu aldı ve baskısını sürdürdü.

Bu baskı, yine Saibari'nin başrolünde olduğu 3-2'lik skoru getirdi. Orta saha oyuncusu muhteşem bir top kontrolüyle aniden boşluk buldu ve topu Til'e hazır bir şekilde bıraktı; Til de kolayca topu ağlara gönderdi. PSV, bu golle maçı tamamen kendi lehine çevirmiş gibi görünüyordu.

Ancak ikinci yarının ortalarında PSV büyük bir darbe aldı. Kaptan Jerdy Schouten bir mücadelede dizini burktu ve gözle görülür şekilde sarsılmış bir halde sedyeyle sahadan çıkarıldı. Bu olay Eindhoven ekibinde tedirginlik yarattı.

Bu arada FC Utrecht pes etmedi ve beraberlik golünü aramaya devam etti. Teknik direktör Ron Jans, Sébastien Haller ve David Min'i oyuna sokarak hücuma ekstra güç kattı ve PSV savunması üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bu hamle, maçın son dakikalarında konuk takım için mükemmel sonuç verdi. Oyuna sonradan giren Haller, Karlsson'a pas verdi ve Karlsson topu uzak köşeye güzel bir vuruşla göndererek skoru 3-3'e getirdi.

PSV, maçın son dakikalarında baskıyı büyük ölçüde artırdı ve uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Sahaya yeni giren Couhaib Driouech, sol kanattan içeriye doğru çekip şutunu çekti. Şutu ortadan ağlara gitti ve FC Utrecht kalecisi Vasilios Barkas kötü bir görüntü sergiledi.