Saibari, Bundesliga'daki ilk maçında hemen göz kamaştırıcı bir şekilde kendini gösterdi

Bayern Münih, cuma akşamı ligdeki ilk maçında VfB Stuttgart’ı rahat geçti. Vincent Kompany’nin ekibi, sahasında 5-1 kazandı. Son şampiyon adına Ismael Saibari iki asist yaptı.

Maçtaki ilk tehlike konuk ekipten geldi. Tiago Tomas, yakın mesafeden voleyle vurdu ancak şutu üst direkten döndü. Kısa süre sonra Bayern de direğe takıldı. Michael Olise, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kullandığı serbest vuruşta topu direğe nişanladı.

Olise’nin serbest vuruşunun ardından Bayern güç kazandı ve bu, 21. dakikada ilk golü getirdi. Dayot Upamecano bomboş kaldı ve korneri kafayla ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarının kalan bölümünde Bayern üstünlüğü elinde tuttu ancak başka gol çıkmadı.

Devre arasında sonra Stuttgart bir anda karşılık verdi. Manuel Neuer ilk denemeyi kurtarsa da Josha Vagnoman dönen topu tamamlayarak eşitliği sağladı: 1-1.

Ancak bu skor uzun süre tabelada kalmadı. Joshua Kimmich, beş dakika sonra çizgiler arasına attığı kusursuz pasla Olise’yi buldu, Fransız oyuncu da rahat bir vuruşla bitirdi.

Der Rekordmeister ise ayağını gazdan çekmedi ve konuk ekipten hemen uzaklaştı. Golü atan Vagnoman, Alphonso Davies’in ortasında kaydı ve topu talihsiz şekilde kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

Bitime on dakika kala Ismael Saibari sahneye çıktı. Olise, onu son çizgiye gönderdi; Faslı oyuncu rakibini çalımlayıp sakin kaldı ve topu Aleksander Pavlovic’e çevirdi, o da rahat bir şekilde fileleri buldu: 4-1.

Maçın son bölümünde Saibari, Bavyera ekibinin bir golünde daha asist yaptı. Bu kez Luis Díaz’a pasını verdi ve Kolombiyalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı.











