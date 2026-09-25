Artık sadece bireysel bir vaka değil. Kartopu gibi büyüyen bir ahlaki skandal, İsviçre Millî Takımı'nın iki temel direğini vurdu; kaptan Granit Xhaka'nın düşüşünden birkaç gün sonra, ikinci bir İsviçreli yıldız da meşhur "aşı davası" batağına saplandı.

İsviçre Futbol Federasyonu, bugün cuma akşamı yayımladığı şok edici resmî açıklamada, millî oyuncu Breel Embolo'nun Kovid-19'a karşı sahte aşı sertifikaları davasına karışması nedeniyle millî takım kampından derhal çıkarıldığını duyurdu.

Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Breel Embolo, özel hayatıyla ilgili ve bugün medyaya sızdırılan konuyu İsviçre Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bunun sonucunda federasyon yönetimi, oyuncunun planlandığı gibi millî takıma katılmamasına ve millî takımın mevcut hazırlık kampını onsuz tamamlamasına karar verdi."

Şok edici detaylar

İsviçre medyası skandalın tüm detaylarını ortaya çıkardı; buna göre Schalke ve Borussia Mönchengladbach'ın eski forveti Embolo, 2021 yılında meşhur "Hells Angels" çetesinin bir üyesinden sahte aşı sertifikaları edindi.

Haberlere göre, Basel Başsavcılığı 25 Kasım 2025 tarihinde oyuncu hakkında sahtecilik azmettiriciliğiyle ilgili çeşitli suçlamalar içeren bir yargı kararı çıkardı ve oyuncu, her gün için 3.000 İsviçre frangı tutarında ertelenmiş para cezasına çarptırıldı.









İtiraf ve pişmanlık

Hâlihazırda ABD kulübü Atlanta United'da forma giyen Embolo ise olayı inkâr etmedi ve İsviçre'nin "Schweiz Heute" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O dönemdeki davranışlarımın yanlış olduğunu fark ettim ve sorumluluğunu üstlendim; bu nedenle yargı kararını kabul ettim."

İsviçre Federasyonu'nun onu çıkarma kararı, yargı kararının bugün cuma günü yayımlanmasının hemen ardından geldi ve oyuncu resmen millî takım kadrosundan çıkarılmış oldu.

Böylece İsviçre Millî Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde iki yıldızını aynı anda kaybetti; zira Gladbach ve Leverkusen'in eski oyuncusu Xhaka (33 yaşında), bu hafta içinde benzer bir sahte sertifika edindiğini itiraf etmişti.

İsviçre Millî Takımı, ikinci gruptaki 4 kritik maça hazırlanıyor. Kaptanı ve asıl forveti olmadan, 26 ve 29 Eylül'de sırasıyla Kuzey Makedonya ve İskoçya'ya konuk olacak, ardından 3 ve 6 Ekim'de Luzern'de Slovenya ile Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak.











