"Sahte penaltı"... Fas-Fransa maçının hakemlerine korkaklık suçlaması

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’nın Fas karşısında kazandığı penaltı kararı, hakem kararlarını analiz eden “Archivo VAR” hesabının Arjantinli hakem Facundo Teo’nun bu faul kararını eleştirmesinin ardından geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Hakem, 25. dakikada Nasir Mezraoui'nin Kylian Mbappé'ye yaptığı müdahalenin ardından Fransa'ya penaltı kararı vermişti. Oyun, video yardım sistemi (VAR) ile görüntünün incelenmesi için durduruldu ve ardından "Les Bleus"a penaltı verilmesi onaylandı.

Mbappé, 28. dakikada penaltıyı kullandı ancak Faslı kaleci Yassine Bono, Fransa milli takım kaptanının vurduğu köşeyi tahmin ederek topu kurtardı ve skoru berabere tuttu.

Bu olayın ardından, “Arquivo Far” hesabı “X” platformu üzerinden karara yönelik sert bir eleştiri yayınlayarak, video teknolojisinin müdahalesinde hata yaptığını vurguladı.

Hesap, “Fransa-Fas maçında video teknolojisi tam bir korkaklık sergiledi” dedi.

Hesap, “Mbappé, Mezraoui ile herhangi bir temas gerçekleşmeden önce yere düştü” diye ekledi.

Son olarak şunları ekledi: “Penaltı yoktu, hatta düşme numarası o kadar barizdi ki Mbappé, hile yaptığı gerekçesiyle sarı kart görmeyi hak etmişti.”

Bu görüntü, büyük maçlarda video teknolojisinin müdahaleleriyle ilgili her zamanki tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. Bununla birlikte, Fas milli takımı, turnuvada olağanüstü performansını sürdüren Yassine Bono’nun dikkat çekici kurtarışları sayesinde erken bir gol yemekten kurtuldu.