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Sahte haberler: Mourinho, Ronaldo krizine müdahale ettiği iddialarına yanıt verdi

La Liga
J. Mourinho
C. Ronaldo
Real Madrid
Portekiz
İspanya
Portekiz

Mourinho, Ronaldo ve Portekiz krizinde adının anılmasını reddediyor

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı kriz hakkında kendisine atfedilen açıklamaları yalanladı.

Marca gazetesi, Mourinho'nun sosyal medya hesapları üzerinden kesin bir mesaj yayınladığını ve bu mesajda kendisine atfedilen açıklamaları, özellikle de başta Brezilya'da yayılan ve Ronaldo meselesine ilişkin olanları "sahte haber" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Real Madrid teknik direktörü, bu konu hakkında konuştuğunu reddetti ve kendisinden tamamen uzak bir konuya dair "yorumu olmadığını" vurguladı.

Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'na, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'a ve Cristiano Ronaldo'ya en yüksek düzeyde saygı duyuyor; bu nedenle, özellikle de kendisinden hiç çıkmamış açıklamalar kendisine atfedildikten sonra, bu meseleye herhangi bir şekilde karışmak istemiyor.

Mourinho, gününü Valdebebas'ta geçirdi; burada oyuncularıyla çalıştı, ardından kaval kemiğinde stres kırığı yaşaması sonucu ameliyat olan Raul Asencio'yu ziyaret edip durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.


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