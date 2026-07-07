Paraguaylı bir senatör, Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye yönelik ırkçı hakaretleri nedeniyle yayınladığı sözde özür mektubuyla yeniden tartışma yarattı; ancak bu mektup kısa sürede, Fransız yıldızdan kendisinden özür dilemesini talep ettiği ve hatta onu “cinsiyete dayalı şiddet” suçlamasıyla yasal işlem başlatmakla tehdit ettiği şiddetli bir saldırıya dönüştü.

Daha önce Mbappé’ye yönelik ırkçı açıklamalarıyla geniş çapta öfkeye yol açan senatör, ırkçı hakaretlerde bulunduğu için “pişmanlık” duyduğunu itiraf ettiği uzun bir mektup yayınladı ve ilk mektubunu, nefret ettiği “kalıpları” pekiştirdiği için sildiğini belirtti.

Ancak mesaj kısa sürede Mbappé’ye yönelik sert bir saldırıya dönüştü; senatör, Mbappé’yi maç sırasında “kibirli” ve “küçümseyici” davranmakla suçlayarak şöyle dedi: “Kibirli davranışın belliydi; her oyuncuya sanki iğrençmiş gibi küçümseyici davrandın. Latin Amerika’da son derece incitici bir ifade kullandığında bunun farkındaydın.”

Senatör sözlerine şöyle devam etti: “Kalecimizin sağlığına kayıtsızlık gösterdin. Onunla el sıkışmadın, aksine yüzüne karşı zaferini haykırdın. Tek bir anda küçümsemeni, kibirini ve terbiyesizliğini ortaya koydun. Bu beni incitti, tüm ülkemi incitti. Fransa seni hesap sormalı.”

Beklenmedik bir şekilde gerginliği tırmandıran senatör, Mbappé’den açıklamalarını “geri almasını” ve kendisinden özür dilemesini talep etti; onu kendisini “aşağılık kadın” olarak nitelendirmekle suçladı, hatta kendisine karşı “cinsiyete dayalı şiddet” uyguladığını iddia etti.

Mektubunu açık bir tehditle sonlandırdı: “Beni tanımadan, beni değersiz ya da aşağılık olarak nitelemeye ne hakkın var? Bana yönelik açıklamalarından geri adım at, Fransız vatandaşlığını onurlandır ve özür dile; aksi takdirde, cinsiyete dayalı şiddet suçlamasıyla aleyhine yasal işlem başlatabilirim.”

Bu mektup tartışmayı yatıştırmak bir yana, Fransız milli takım kaptanıyla olan çatışmayı yeniden alevlendirdi. Senatörün, uluslararası kamuoyu tarafından kınanan ırkçı açıklamalarının ardından rolleri tersine çevirmeye ve kendini kurban olarak göstermeye çalışması, geniş çapta eleştirilere yol açtı.

Hatırlanacağı üzere tartışma, Fransa ile Paraguay arasındaki maçın ardından patlak vermişti. Senatör, Mbappé’ye yönelik ırkçı açıklamalarda bulunarak dünya çapında bir öfke dalgasına yol açmış, şimdi ise kendini temize çıkarmaya çalışarak Fransız yıldızına karşı bir karşı saldırıya geçmişti.