Christian Eriksen, topa sahip olma oyununu tercih ettiğini ancak ne görev verilirse verilsin yapabileceğini söyledi.

Manchester United için şu ana kadar birçok farklı pozisyonda oynadı

Topa sahip olmayı tercih ettiğini itiraf etti

Erik ten Hag hangi sistemi seçerse seçsin oynayacağını söyledi

NE OLDU? Danimarkalı yıldız, bu sezon şu ana kadar Manchester United kadrosunun etkileyici bir parçası oldu. Önce sahte dokuz pozisyonunda, ardından defansif orta saha rolünde, en son da merkez orta sahada görev yaptı.

NE OLDU: Manchester United'ın internet sitesine konuşan Danimarkalı oyuncu, şunları söyledi: "Muhtemelen ben, peşinden koşmaktansa topa sahip olmayı, topu alıp oyunu biraz açmayı tercih eden oyunculardan biriyim.

"Aynı zamanda hoca beni nereye koyarsa orada oynarım ve bir maçta başka bir pozisyonda fırsatlar görürse orada oynayabilirim. Gerçekten tek bir pozisyona bağlı değilim, ancak kendimi orta sahada kesinlikle rahat hissediyorum.”

BÜYÜK RESİM: Eriksen'in Manchester United için Premier Lig'deki ilk rolü, açılış gününde Brighton'a karşı alışılmadık bir sahte dokuz pozisyondaydı. Martılar karşısındaki oyununun hocasını etkileyememesinden sonra Brentford maçında defansif orta saha olarak görüldü. Ten Hag, yıldız futbolcuyu daha sonra modern oyunda 'sekiz numara' olarak tanımlanan role yerleştirdi.

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ERIKSEN'İ NE BEKLİYOR: Ten Hag'ın, bu sezon şu ana kadar Manchester United'ın her maçında oynayan Eriksen'i bu yoğun programda dinlendirmek için zaman bulması gerekecek. Premier Lig'de orta sahanın önemli bir parçası olarak kalması muhtemel. Avrupa Ligi maçları ise ona biraz nefes alması için iyi fırsatlar sağlayacaktır.