Tüm hesapları değiştirebilecek sürpriz bir gelişmede, Cezayir Futbol Federasyonu Cezayir'in yeni teknik direktörünün kimliğini netleştirmeye yaklaştı; ancak son saatler, müzakerelere güçlü bir şekilde dahil olan ağır siklet bir rakip getirdi.

Daha önce açıkladığımız gibi, Uruguaylı Gustavo Poyet (58 yaşında) Cezayir'in başına geçmek için en öne çıkan aday konumundaydı. Öz geçmişi, coşkulu kişiliği ve uluslararası tecrübesi, Vladimir Petkovic'in sunduklarıyla tamamen çelişen bir dosyada FAF yetkililerini büyülemişti.

Poyet'in adaylığı son derece güçlü olsa, tüm iç kriterleri karşılasa ve Cezayir yönetiminde ittifakla kabul görmüş olsa da, son anlardaki herhangi bir gelişme anlaşmanın tamamlanmasını engelleyebilir.

Yarışa dünya çapında bir rakip giriyor

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, yarışa güçlü bir şekilde başka büyük bir isim girdi: Belçika ve Portekiz milli takımlarının eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez. Martinez, Cezayir Milli Takımı'nı çalıştırmak için büyük ve beklenmedik bir istek gösterdi.

Kaynaklar, Martinez'in Cezayir Milli Takımı'nın barındırdığı yetenekler ve muazzam potansiyel karşısında büyülendiğini ve bu heyecan verici Afrika deneyimini yaşamaya hazır hale geldiğini ortaya koydu.

Projeyi başarıya ulaştırma yönündeki bastırılamaz arzusunun kesin bir kanıtı olarak, Martinez, Cezayir Federasyonu'nun bütçesine uyum sağlamak için mali taleplerinde büyük tavizler vermeye hazır olduğunu gösterdi; hatta teknik ekibine Cezayirli bir yardımcı antrenör atanmasını kabul ederek herkesi şaşırttı; bu, Cezayir futboluna büyük bir saygı mesajı taşıyan bir adım.

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Korkutucu bir öz geçmiş

Martinez en üst düzeyde geniş bir tecrübeye sahip. Belçika Milli Takımı'nı altı yıl boyunca çalıştırdı ve yarı finalde Fransa'ya karşı 1-0'lık acı bir yenilginin ardından 2018 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Ardından son dört yılını Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak geçirdi; ayrıca İngiltere Ligi'nde Everton ile de dikkat çeken bir deneyim yaşadı.