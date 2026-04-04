Sahne arkasında gerginlik... Sızan bilgiler, Barcelona soyunma odasındaki bölünmeyi ortaya koyuyor

İspanyol spor çevrelerinde, İspanyol gazeteci Pepe Estrada'nın Katalan kulübünün taraftarları arasında büyük tartışma yaratan açıklamalarının ardından, Barcelona'nın soyunma odasındaki istikrarsız ortama dair söylentiler artıyor.

Cesur görüşleriyle tanınan Estrada, "YouTube" üzerinden yayınlanan bir podcast'te takım içinde 3 grup olduğunu açıkladı: Baldé, Lamine Yamal ve Gavi gibi "gençler" grubu, Pedri, Fermin ve Kubarsi gibi "yükselen yıldızlar" grubu ve Ravinia, Lewandowski ve Ferran Torres'in yer aldığı "uzmanlar" grubu.

Bu gruplar arasındaki ilişkinin "gerçek bir dostluktan

çok profesyonel bir uyum" olduğunu açıklayan Xavi, saha içindeki ortak hedefe rağmen her grubun kendi dünyasında yaşadığını vurguladı.

Bu açıklamalar bir eleştiri dalgasına yol açtı; çok sayıda Barcelona taraftarı onu kulübe kasten zarar vermek ve yalanlar yaymakla suçladı ve medya geçmişinin tartışmalı ve yanlış bilgiler içerdiğine işaret etti.

Buna karşılık, bazı takipçiler ise sözlerinin takım içindeki somut gerçeği yansıttığını düşünüyor; özellikle Avrupa'nın en önemli yükselen yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal gibi genç isimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, nesiller arasındaki fark ve bireysel hırsların çatışması öne çıkıyor.

Maruz kaldığı sert eleştirilere rağmen Estrada, açıklamalarından geri adım atmadı ve fitne çıkarmak değil, sahada gördüğü gerçekleri ortaya koymak istediğini vurguladı.

Sosyal medyadaki eleştirilere veya saldırı kampanyalarına aldırış etmeden, "El Chiringuito" programı ve diğer platformlarda medyatik görünümünü sürdürüyor.

Buna karşılık, Barcelona kulübü tamamen farklı bir imaj sergilemeye özen gösteriyor. Kulüp, resmi hesapları ve oyuncularının röportajları aracılığıyla takım içindeki uyum ve dayanışma atmosferini öne çıkararak, iç bölünmeler olduğuna dair şüpheleri gidermeye çalışıyor.

Kulübün inkârı ile gazetecinin ısrarı arasında gerçek belirsizliğini korurken, İspanyol spor camiası bu haberlerin sadece medyatik bir gürültü mü, yoksa dünyanın en büyük kulüplerinden birinin bütünlüğünü tehdit eden sessiz bir krizin işareti mi olduğunu merakla bekliyor.

