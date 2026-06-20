"Sahilin Gençleri"... Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarını yeni bir kriz bekliyor

Portekizli defans oyuncusu Ruben Dias, bazı oyuncuların Kaliforniya’daki antrenman kampına vardıkları ertesi gün plaja gitmelerinin yol açtığı geniş tartışmanın ardından milli takım arkadaşlarını şiddetle savundu ve konuyu abartan medya kuruluşlarını sorumlu tuttu.

"Record" gazetesinin genel yayın yönetmeni, oyuncuları "plaj çocukları" olarak nitelendirerek, teknik direktör Roberto Martínez'in Lake Worth sahilinde bir saatlik dinlenme için verdiği sabah iznini kullanmalarını eleştirdi.

Bu geziye Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Diaz, João Félix, João Gedes, José Sa, Diogo Dalot ve ve Samu Costa yer aldı. Bu olay, özellikle açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından, Portekiz’de oyuncuların profesyonelliği konusunda geniş çaplı bir tartışma yarattı.

Özbekistan maçı öncesindeki 4 gün, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Manchester City oyuncusu medya haberlerinden duyduğu hoşnutsuzluğu gizlemedi ve sert bir tonla şöyle dedi: “Bence bu konu başından beri bir sorun olmamalıydı,” diyerek sözlerini doğrudan gazetecilere yöneltti: “Sorumluluğun büyük bir kısmı size ait. İnsanları doğru şekilde bilgilendirmek sizin göreviniz.”

Díaz, sahildeki molanın oyuncular için “faydalı” olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: “Bu bizim için iyi bir şey. Doğru şekilde yapılırsa, bundan sadece fayda çıkar.” Ayrıca, “ne olacağını bildiği halde korkmayan” Martínez’in girişimini övdü.

Bu adımı savunan tek kişi Diaz değildi; daha önce Manchester United oyuncusu Bruno Fernandes de eleştirilere tepki göstererek şöyle demişti: “Plaja gitmeseydik, otel odamızda tıkılıp kalacaktık ve dar alan nedeniyle bu, fiziksel olarak toparlanmak için ideal bir durum olmazdı.”

Fernandes sözlerine şöyle devam etti: “Yaptığımız her şeyin bazıları tarafından olumlu, bazıları tarafından ise olumsuz karşılanacağına alışkınız. Ayrıca taraftarlarımıza şunu da belirtmek isterim ki, bu maça mümkün olan en iyi şekilde çıkmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.”

Ancak bu tartışma, Portekiz milli takımı için hassas bir dönemde ortaya çıkıyor. Takım, açılış maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından daha da şiddetlenen iç gerilimler ve João Neves’in Ronaldo hakkındaki tartışmalı açıklamalarıyla zaten zor bir dönemden geçiyor.

Portekiz milli takımı, grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan ile oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Takım, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaybettiği iki puanı telafi etmeye ve turnuvadaki yolunu zorlaştırabilecek herhangi bir sürprizi önlemeye çalışıyor.