İngiltere kaptanı Harry Kane, Madrid'de dünya şampiyonu İspanya'yı 3-2 mağlup etmelerinin ardından takımının olağanüstü yüksek temposunu övdü. Kane, İspanya'nın 43 maçlık inanılmaz yenilmezlik serisine son veren ve İngiltere'nin Uluslar Ligi grubunda liderliği garantilemesini sağlayan, oyuna hükmettikleri 60 dakikalık performansı değerlendirdi.

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Madrid'de tarihi mesaj

İngiltere'nin Madrid'de son dünya şampiyonu İspanya karşısında aldığı çarpıcı 3-2'lik galibiyet, grup liderini belirleyen bir zaferden fazlasıydı: İddiasını kesin biçimde ortaya koydu. Thomas Tuchel'in takımı, İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son vererek A1 Grubu'nu lider bitirdi ve mart ayındaki çeyrek finallere seri başı olarak katılma hakkı kazandı.

Heyecan dolu karşılaşmanın ardından konuşan kaptan Harry Kane, elde ettikleri başarının büyüklüğünü değerlendirdi. Son dünya şampiyonuna karşı deplasmanda böylesine eksiksiz bir performans sergilemekten duyduğu derin gururu vurguladı.

Dünyanın en iyisine karşı üstün performans

Bernabeu'daki ilk bir saat boyunca oyuna etkileyici biçimde hükmeden İngiltere, Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle 3-0 öne geçti. İngiltere, aralıksız presi, taktik disiplini ve korkusuz hücum hareketliliğiyle son dünya şampiyonunu tamamen etkisiz bıraktı.

Maçın ardından UEFA'ya konuşan Kane, takımının bu belirleyici bölümde ulaştığı olağanüstü seviyeye dikkat çekti. Kane, "Bugün gerçekten çok yüksek bir seviye gösterdik. Maçın 60 dakikasında oyuna tamamen hâkimdik ve ulaşabileceğimizi bildiğimiz seviyeyi gösterdik. Kırmızı karta kadar bitiriciydik, oyuna hâkimdik" dedi.

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Geçmiş hatalardan güç aldılar

İngiltere'nin grubu lider bitirmesi, turnuvanın önceki maçlarında yaşadığı aksaklıkların ardından hatalara yer bırakmayan bir yaklaşım gerektiriyordu. Kane, takımın geçmişteki hatalarını İspanya'daki belirleyici rövanş maçına hazırlanırken önemli bir motivasyon kaynağı olarak kullandığını anlattı.

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Kane, "Onlara karşı evimizde iyi bir maç oynadık ama bedelini ödediğimiz birkaç fazla hata yaptığımızı düşündük. Turnuvanın kalanına, 'Her maçı kazanalım, buraya dönelim ve mücadele edecek her şeyimiz olsun' düşüncesiyle çıktık. Tam olarak da böyle oldu" diye konuştu.

Gözler mart ayındaki çeyrek finallerde

Elliot Anderson'ın son bölümde kırmızı kart görmesi ve Mikel Oyarzabal ile Nico Williams'ın golleri İngiltere'yi gergin bir savunma mücadelesine zorlasa da Thomas Tuchel'in takımı direndi. Kaleci James Trafford'ın uzatma dakikalarında üst üste yaptığı iki müthiş kurtarış, yoğun baskı altında tarihi sonucu korudu.

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Son dünya şampiyonunu deplasmanda mağlup eden Kane, bu iddialı galibiyetin takım için güçlü bir yeni ölçüt oluşturduğuna inanıyor. İngiltere, uluslararası arenada herkesle mücadele edebileceğine dair artan inancıyla şimdi mart ayındaki çeyrek finallere bakıyor.