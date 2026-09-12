Real Madrid dengesini yeniden bularak İspanya La Liga'nın beşinci hafta maçlarında cumartesi akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. İlk yarıyı üç gollük üstünlükle tamamlayan takım, ikinci yarıda dikkat çekici bir düşüş yaşadı ve bu durum rakibine geri dönüş ile farkı kapatma fırsatı tanıdı.

Real Madrid, güçlü başlangıcına rağmen hem oyuncularının hem de taraftarlarının güvenini pekiştirme fırsatını kaçırdı. Devre arasının ardından yaşadığı performans düşüşü, sezon boyunca temel bir sorun haline gelebilecek bir problemi ortaya çıkardı. Ardından Arda Güler devreye girerek takıma sükûneti geri getirdi ve karşılaşmanın kaderini belirlemede pay sahibi oldu.

Real Madrid, Rayo'nun ölümcül savunma hatalarından yararlanarak erken dönemde üstünlüğünü ortaya koydu. Elde ettiği penaltıyı Kylian Mbappe sakin bir şekilde ilk gole çevirdi. Ardından Vinicius, Lejeune'ün bir başka hatasından faydalanarak topla ilerledi ve atak, ev sahibinin üstünlüğünü pekiştiren ikinci golle sonuçlandı.

Real Madrid baskısını sürdürdü ve Vinicius Junior, çalımlarıyla ve fırsat yaratmasıyla büyük bir yetenek sergileyerek maçtaki en iyi anlarından birini ortaya koydu. Ardından Jude Bellingham'ın ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaydettiği üçüncü golde de pay sahibi oldu. Böylece Kraliyet takımı ilk yarıyı üç gollük üstünlükle tamamladı.

Real Madrid'in hâkimiyetine rağmen Rayo Vallecano, ikinci yarının başında farklı bir karakter sergiledi ve birçok kez parlayan Thibaut Courtois'nın kalesinde gerçek bir tehlike yaratmaya başladı. Pedro Diaz'ın denemelerinden biri direğe çarparken, Sergio Camello muhteşem bir vuruşla Real Madrid'in savunmasını şaşırtarak farkı bir gole indirmeyi başardı.

Ev sahibinin performansı beklenmedik şekilde düştü ve takım, özellikle orta sahada yorgunluğun etkisiyle giderek daha fazla zorlandı. Rayo ise sürekli baskı uygulayarak Real Madrid'i geri çekilmeye ve kontra ataklara dayanmaya zorladı; bu da Bernabeu tribünlerinde ıslık seslerinin yeniden yükselmesine neden oldu.

Maçın kontrolden çıkması karşısında Jose Mourinho, takımını canlandırmak için değişikliklere gitti; önce Aurelien Tchouameni'yi oyuna aldı, ardından maçın en belirgin dönüm noktası olan Arda Güler'i sahaya sürdü.

Güler oyuna girer girmez maçın havasını değiştirdi. Topu isteyerek hareket etti; oyun kurma, pas ve şut alanlarında varlığını hissettirerek Real Madrid'e önceki dakikalarda eksikliğini duyduğu sükûneti kazandırdı. Ardından Kylian Mbappe'ye kritik bir fırsat hazırladı ve Mbappe dördüncü golü ekleyerek karşılaşmayı Kraliyet takımının lehine noktaladı.

Bu müdahalesiyle Güler, ıslık seslerini susturmayı ve Real Madrid'i galibiyet yoluna döndürmeyi başardı. Maç aynı zamanda takımın güçlü bir futbol ortaya koyabildiğini, ancak karşılaşmanın gidişatı üzerindeki kontrolü kaybettiğinde yaşadığı sert düşüşü hâlâ çözmesi gerektiğini de gözler önüne serdi.