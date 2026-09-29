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"Sahaya çıktı sonra aniden ortadan kayboldu": Cristiano'nun Portekiz antrenmanından yokluğunun sırrı

Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
Danimarka
Portekiz

Danimarka karşısında oynayacak mı?

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendikten sonra verilen bir günlük iznin ardından bugün, salı günü antrenmanlara döndü.

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi'nde önümüzdeki perşembe günü oynanması planlanan Danimarka maçına hazırlanıyor.

"Abola" gazetesinin aktardığına göre, Cristiano Ronaldo takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapmadı.

Önceki iki maçta iki gol kaydeden Joao Felix ile bu sabah kampı terk etme ihtimalini elemek için tıbbi tetkiklerden geçen Francisco Conceiçao da antrenman yapmadı.

Portekizli gazete başlangıçta, Ronaldo'nun antrenmana katılıp katılmadığının ya da sahayı terk edip etmediğinin bilinmediğini, özellikle de medyanın bulunmasına izin verilen ilk 15 dakikada görünmediğini belirtti.

Ancak gazete sonrasında düzeltme yaparak, Cristiano Ronaldo'nun antrenman sahasını terk edip Portekiz Milli Takımı'nın konakladığı otele gittiğini doğruladı.

Gazete, Portekiz Milli Takımı kaptanının antrenman seansının başlamasından yarım saat önce sahaya indiğini, ancak takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana katılmadığını belirtti.

Gazete, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın antrenman seansı devam ederken Malmö takımının kalesi olan "Eleda" stadını terk ettiğini doğruladı.

Gazete, "Don"un spor salonunda belirli egzersizleri yapmak üzere takımın konakladığı otele döndüğüne dikkat çekti.

 Gazeteye göre Portekiz Futbol Federasyonu, Malmö stadında Ronaldo'nun bugünkü antrenman seansı için gerekli olan belirli bir spor cihazının bulunmadığını bildirdi.

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