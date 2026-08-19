Hilal'in yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo, geleneksel komşu ve rakip Nassr'ın kaptanını Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinden indirdi. Bu, saha dışında yaşanan bir rekabette gerçekleşti.

"EA SPORTS FC", "FC27" elektronik oyununda Suudi Ligi'nin en yüksek puana sahip futbolcularının listesini yayınladı. Ronaldo, son üç yıldır işgal ettiği zirveden geriledi.

Ronaldo, 84 puanla Suudi Ligi'nde ikinci sırada yer aldı ve en yüksek puanı alan Hilal orta saha oyuncusu, vatandaşı Rúben Neves'in gerisinde kaldı. Neves'in puanı 85'e ulaştı.

Ronaldo ikinci sırada yalnız değildi; Hilal orta saha oyuncusu Sırp Sergej Milinković-Savić ve Kadisiye forveti Meksikalı Julián Quiñones ile aynı puanı paylaştı.

Buna karşılık, 6 oyuncu 83 puan aldı. Bunlar; Ahli'den Portekizli Francisco Trincão, Brezilyalı Roger Ibañez ve İngiliz Ivan Toney ile Nassr'dan Fransız Kingsley Coman, İspanyol İñigo Martínez ve Portekizli João Félix'ti.

Öte yandan, birçok dünya çapında oyuncu ilk on listesinin dışında kaldı. Hilal'den Fransız Karim Benzema ve Théo Hernández bunlardan bazıları olup 82 puan aldılar. Bu, Nassr'ın yıldızı Senegalli Sadio Mané'nin puanıyla aynı.

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