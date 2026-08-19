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FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

Çeviri:

Sahaların dışında: Hilal'in yıldızı Ronaldo'yu Suudi Ligi'nin zirvesinden indirdi

C. Ronaldo
R. Neves
Al Riyadh - Al Nassr FC
Al Riyadh
Al Nassr FC
Premier Lig
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldızın Roshn'da kaybettiği yeni bir mücadele

Hilal'in yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo, geleneksel komşu ve rakip Nassr'ın kaptanını Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinden indirdi. Bu, saha dışında yaşanan bir rekabette gerçekleşti.

"EA SPORTS FC", "FC27" elektronik oyununda Suudi Ligi'nin en yüksek puana sahip futbolcularının listesini yayınladı. Ronaldo, son üç yıldır işgal ettiği zirveden geriledi.

Ronaldo, 84 puanla Suudi Ligi'nde ikinci sırada yer aldı ve en yüksek puanı alan Hilal orta saha oyuncusu, vatandaşı Rúben Neves'in gerisinde kaldı. Neves'in puanı 85'e ulaştı.

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Ronaldo ikinci sırada yalnız değildi; Hilal orta saha oyuncusu Sırp Sergej Milinković-Savić ve Kadisiye forveti Meksikalı Julián Quiñones ile aynı puanı paylaştı.

Premier Lig
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Buna karşılık, 6 oyuncu 83 puan aldı. Bunlar; Ahli'den Portekizli Francisco Trincão, Brezilyalı Roger Ibañez ve İngiliz Ivan Toney ile Nassr'dan Fransız Kingsley Coman, İspanyol İñigo Martínez ve Portekizli João Félix'ti.

Öte yandan, birçok dünya çapında oyuncu ilk on listesinin dışında kaldı. Hilal'den Fransız Karim Benzema ve Théo Hernández bunlardan bazıları olup 82 puan aldılar. Bu, Nassr'ın yıldızı Senegalli Sadio Mané'nin puanıyla aynı.

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