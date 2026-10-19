Güvenini yeniden kazanmak ile yedek kulübesine oturmak arasında kalan Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain ile yakın geleceğinin şekillenmesini belirleyebilecek kritik bir sınavla karşı karşıya. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde parlayan Gürcü yıldız, seviyesine dair soru işaretleri doğuran kötü bir başlangıç yaşıyor. Bu da salı akşamı Barcelona karşısında ilk on birde sahaya çıkması ihtimalini, teknik direktör Luis Enrique açısından büyük riskler taşıyan bir karara dönüştürüyor.

"Bu çaptaki bir oyuncuya yakışmayan bir performans" Fransız "Foot Mercato" sitesi, Kvaratskhelia'nın Strasbourg karşısındaki performansını bu sözlerle tanımladı ve ona 10 üzerinden 3 gibi mütevazı bir puan verdi. Fransız basınından gelen eleştiriler de bundan daha yumuşak değildi; "L'Equipe" gazetesi onu "hayalet" olarak nitelerken, "Le Parisien" gazetesi "etkisiz" olduğunu değerlendirdi.

Peki geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin en öne çıkan yıldızlarından biri olan Gürcü oyuncu nereye kayboldu? Kvaratskhelia şu ana dek parlaklığa giden yolu bulabilmiş gibi görünmüyor; mevcut sezon başlangıcı hayal kırıklığı yarattı, hatta bazı yönleriyle kaygı verici oldu. İşin ilginç yanı, oyuncunun Dünya Kupası'ndan uzak kaldıktan sonra dinlenme fırsatı bulması ve sezona en iyi haliyle başlamasının beklenmesiydi, ancak şu ana kadar bu beklentileri doğrulayacak bir şey sunamadı.

Seviyesindeki düşüş karşısında Luis Enrique, onunla ilgili net kararlar almaya başladı ve onu Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçının ilk on birinden çıkardı. Slovan Bratislava karşılaşmasında Gürcü oyuncu maç boyunca yedek kulübesinde kaldı; Manchester City karşısındaki performansı ise teknik direktörün tutumunu değiştirmeye yetecek kadar ikna edici değildi.

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Strasbourg maçı ise Kvaratskhelia üzerindeki baskıyı artırdı; topu kaybetmesi takımının yediği golde rol oynadı. Bu durum, özellikle Désiré Doué'nin parlak performansıyla sol kanattaki rekabetin tırmanması sonucu, onun ilk on birdeki yerini geri kazanma görevini zorlaştırabilir.

Doué de Bratislava karşılaşmasına yedek kulübesinde başlamış olsa da, sonraki dönemde sahanın içinde güçlü bir yanıt vermeyi başardı. Böylece kendisini Enrique'nin seçenekleri arasına güçlü bir şekilde yerleştirdi ve teknik direktöre, Gürcü yıldızı ilk on birin dışında tutmaya devam etmeye itebilecek hazır bir alternatif sundu.

Enrique, Kvaratskhelia'ya olan güvenini yeniden tesis edecek mi?

Paris Saint-Germain ile Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasından önceki basın toplantısında Vitinha, takım arkadaşını savunmaya özen gösterdi ve seviyedeki düşüşün ille de çözülmesi zor bir sorunun varlığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Portekizli orta saha oyuncusu şöyle dedi: "Her şeye bir açıklama bulunamaz; hepimiz iniş çıkış dönemlerinden geçiyoruz ve seviyemizi mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya çalışıyoruz. Hiçbir oyuncu sezon boyunca aynı seviyeyi sürdürmez; herkes futbol kariyeri boyunca farklı dönemlerden geçer. Kvaratskhelia'nın ve diğer oyuncuların yarın en iyi hallerinde olmasını umuyoruz."

Ancak destek sözleri, teknik heyetin içindeki en önemli soruyu yanıtlamıyor: Enrique, Gürcü oyuncuya Barcelona karşısında yeni bir fırsat verecek mi, yoksa seviyesini geri kazanana kadar onu ilk on birden uzak tutmaya devam mı edecek?

Bir görüş, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué'den oluşan hücum üçlüsünün ilk on bire geri döndürülmesini savunuyor; böylece bu ağır sıklet karşılaşmada takımın uyumunu ve hücum gücünü yeniden kazanmaya çalışılıyor.

Bu görüş, Nuno Mendes'in yokluğunda ek bir önem kazanıyor; zira Kvaratskhelia'nın savunmaya katkı sağlayacak çabası, Barcelona'nın en öne çıkan tehlike kaynaklarından biri olan Lamine Yamal ile karşılaşacak sol beke yardım etmede önemli bir unsur olabilir. Dolayısıyla oyuncunun bu maçtaki değeri yalnızca hücum yetenekleriyle sınırlı kalmayabilir, Katalan takımının sağ cephesindeki tehlikeyi sınırlama rolüne kadar uzanabilir.

Buna karşılık bir başka görüş ise Kvaratskhelia'yı dışarıda tutmaya devam etmenin Enrique'den gelecek gerekli bir mesaj olacağını savunuyor; bu mesaj, ilk on birde yer almanın şöhrete veya geçmiş başarılara göre değil, saha içindeki verime göre verildiği yönünde. Bu bakışa göre, oyuncular arasındaki mevcut seviye farkı göz önüne alındığında Doué'yi sol kanatta oynatmak daha mantıklı seçenek olabilir.

Bununla birlikte, Kvaratskhelia'nın kötü başlangıcı tümüyle yeni bir durum değil; geçen sezonun ilk haftalarında da benzer zorluklarla karşılaşmış ve Fransa Ligi'ndeki ilk golünü ancak kasım ayında, on ikinci haftada atmıştı.

Avrupa arenasında ise geçen sezonki serüvenine Atalanta karşısında gol atarak başlamış, ardından sakatlık nedeniyle Barcelona karşılaşmasını kaçırmış, sonrasında ise üçüncü haftada Bayer Leverkusen karşısında dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Ancak mevcut koşullar nispeten farklı; hücum pozisyonları için rekabet daha da kızıştı ve ilk on birde bir yer tutmak artık garanti bir şey olmaktan çıktı, özellikle de Enrique'nin başında Doué olmak üzere katkı sağlayabilecek seçeneklere sahip olmasıyla.

Kvaratskhelia'nın en iyi versiyonunu geri kazanma isteği ile en hazır oyuncuları ödüllendirme gerekliliği arasında kalan Enrique, sezonun en önemli maçlarından birinin öncesinde zor bir kararla karşı karşıya. Peki Gürcü yıldızına Barcelona karşısında parlaklığını geri kazanması için yeni bir fırsat mı verecek, yoksa kararlı tutumunu sürdürüp onu ilk on birin dışında mı bırakacak?