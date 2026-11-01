Manchester United, Premier Lig'de 9 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 17. sırada yer aldığı felaket bir sezon geçiriyor.

Ancak bu büyük kriz, başka bir kulüp olan Barcelona'nın yararlanmasına kapı aralıyor; öyle ki, önümüzdeki kış transfer döneminde bir Manchester United oyuncusunu kadrosuna katma yolu artık bu kulübün önünde açılmış durumda.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın önümüzdeki kış transfer döneminde bir stoper ile anlaşma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.

Savunma hattındaki sakatlık silsilesi, önümüzdeki transfer döneminde stoper arayışı kapısını yeniden açtı. Eğer tercih tamamen teknik olsaydı, öncelikli seçenek Manchester City oyuncusu Hırvat Josko Gvardiol (24 yaşında) ve belki de Inter oyuncusu İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni (26 yaşında) olurdu; ancak bu oyuncular söz konusu olduğunda işler zor görünüyor.

Bu arada, Manchester United'ın 28 yaşındaki Arjantinli milli oyuncusu Lisandro Martinez için durum son derece kötü görünüyor; öyle ki tüm işaretler onun kış transfer döneminde ayrılacağını gösteriyor.

Topu mükemmel kontrol etmesiyle büyük övgüler toplayan Lisandro, son saatlerde İngiltere'de sert eleştiriler alıyor.

Chelsea karşısında, Wesley Fofana'ya karşı bir korner sırasında işlediği ve aynı zamanda penaltıya yol açan garip bir hata nedeniyle gördüğü kırmızı kart, analistler ve takipçiler açısından bardağı taşıran son damla oldu.

Sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması, onun yakın bir ayrılığına dair spekülasyonları artırıyor. Hem İngiltere'de hem de Lisandro'nun Ajax ile öne çıktığı lig olan Hollanda'da, son saatlerde bu kaderin artık beklenen bir sonuç haline geldiğine dair konuşmalar dönüyor.

Premier Lig'in en kötü oyuncusu

The Guardian gazetesi, Lisandro'nun mevcut seviyesini eleştirmekten çekinmedi ve onu "Premier Lig'in en kötü oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Gazete şunları ekledi: "Sert adam rolüne soyunması, aleyhine penaltı verilmesinin ve bu penaltıdan Cole Palmer'ın galibiyet golünü atmasının ardından kırmızı kart görmesine neden oldu. Bu durum, Manchester United'ın Glazer ailesi ve Sir Jim Ratcliffe yönetimindeki gerilemesini simgeliyor."

Gazete devamında şunları yazdı: "Martinez son zamanlarda yöneticilerini sürekli olarak sert biçimde eleştirdi, ancak bu, çok uzun zaman önce satılması gereken bir oyuncu."

"The Athletic" gazetesi ise şöyle yazdı: "Lisandro Martinez bu sezon Premier Lig'in en kötü oyuncusu. Manchester United'ın yalnızca üç maçta kaybettiği puanların baş sorumlusu o. Seviyesindeki düşüş kafa karıştırıcı bir muamma. Bu durum böyle devam edemez. Manchester United, umursamıyor gibi göründüğü hatalarla sürekli puan kaybına yol açan bir oyuncuya güvenemez."

The Telegraph gazetesi ise, "Teknik direktör Michael Carrick'in, sahadan çıkarken ona bakmaması bile şaşırtıcı değildi. Birçok teknik direktör, kulüp yönetimine yönelik sert eleştirilerine rağmen onu sahaya sürerek bile olsa dışlayacağı bir noktada, o Martinez'i korudu" diye tarif etti.

Gazete şunu ekledi: "Martinez yapay bir kışkırtıcı: mikrofon karşısında güçlü, sahada ise zayıf."

"Manchester Evening News" gazetesi de benzer bir değerlendirme yaparak şöyle dedi: "Bundan önce paslaşmaları onun güçlü yanıydı; topu ileriye taşımak için orta sahayla iyi bir uyum içindeydi. Ancak kırmızı kart görmesine ve penaltıya yol açan bu faul saçmaydı. United'ın bundan sonra hiçbir şansı kalmadı."

Bu sezon şimdiye kadar Lisandro 10 maçta toplam 763 dakika oynadı; bu da teknik direktör Carrick'in onu unutmadığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Arjantinli yıldızın United'daki gerilemesi, onu Old Trafford'a büyük bir heyecanla transfer edilen diğer birçok oyuncudan farklı kılmıyor: Lisandro, 2022 yazında Ajax'tan United'a 67 milyon euro karşılığında geldi.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın bir stoper aradığını ve Lisandro'nun piyasada uygun bir fırsat teşkil ettiğini doğruladı; sportif direktör Deco gelişmeleri yakından takip ediyor, ancak birçok seçenek bulunmasına rağmen hiçbiri mali açıdan ulaşılabilir değil.