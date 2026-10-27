Maçın bitiş düdüğünün ardından, henüz sahadayken iki takımın oyuncuları arasında sert tartışmalar yaşandı. İlk olarak Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile eski Bundesliga oyuncusu Roland Sallai (Galatasaray) arasındaki gerilim tırmandı ve ikili birbirine girdi.

Kısa süre sonra Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile rakip oyuncu Archie Brown da karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli savunmacı, Bardakcı'yı yere çekti. Olayları yatıştırmak için güvenlik görevlilerinin de müdahale etmesi gerekti. Giderek daha fazla kişi toplu kavgaya katılırken iki taraf güçlükle birbirinden ayrıldı.

Aktürkoğlu ve Sallai yaptıkları nedeniyle sarı kartla kurtulurken hakem Atilla Karaoğlan, kavga eden Bardakcı ve Brown'a maçın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gösterdi.

"Kaptanları Matteo Guendouzi'yi saçından çekti. Bunu gördüm ve onu savundum. Tırmaladılar da" diyen Brown, daha sonra stadyum koridorlarında gazetecilere öfkesinin nedenini açıkladı ve tırmık izini gösterdi.

Galatasaray kaptanı Bardakcı ise saldırgan tavrı ilk sergileyenin Brown olduğunu, kendisinin yalnızca kendini savunduğunu söyledi: "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz."

Galatasaray-Fenerbahçe maçı nasıl sonuçlandı?

İstanbul derbisi, henüz 12. saniyede yaşanan kısa süreli toplu itiş kakış dışında 90 dakika boyunca büyük ölçüde sakin geçmişti. Hakem Karaoğlan, iki takımın oyuncularına maç sonundaki kartlar da dahil olmak üzere "yalnızca" dokuz sarı kart gösterdi.

Sahada gülen taraf Galatasaray oldu. Yıldız forvet Victor Osimhen'in ilk yarıda attığı iki golün (29. ve 44. dakikalar) ardından Fenerbahçe, İrfan Kahveci'nin röveşata golüyle (62. dakika) yalnızca farkı bire indirebildi. Eski Bayern yıldızı Leroy Sane de İlkay Gündoğan gibi ilk 11'de yer almadı. Hücum oyuncusu Sane, 80. dakikada oyuna girdi.