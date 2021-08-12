"Sahada sekizden fazla yabancı istemiyoruz"

Kulüplerle Türkiye Futbol Federasyonu arasında yabancı sayısı konusunda yaşanan anlaşmazlık devam ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları, yabancı konusunda kulüplera danışılmadan hareket edildiği gerekçesiye Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirmişti.

beIN Sports'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı oyuncu için belirledikleri 8+6 kuralının arkasında duran açıklamalarda bulundu.

"Bu sene sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Bu rakama karar verirken geçmiş yıllara baktık. Geçen yıl ortalama 7.2 yabancı oynatılmış. 20 takımın içinde birçok kulüp 8+6 sınırının uygun olduğunu düşünüyor."

"Birçok takım 11 yabancı ile sahaya çıktı. Hiçbir zaman Türk oyunculara değer vermediler. Değerinde olmayan birçok yabancı transfer edildi. Kulüplerin başına maddi sorunlar açıldı."

"Harcama limitleri konusunda kuralları koyduk ama o sırada pandemi geldi ve kulüplerimiz gelir elde edemediği için bütün bilançoları alt üst oldu."

Kararları TFF alacak

Kulüplerle fikir alışverişinde bulunmaya açık olduklarını belirten Özdemir, buna karşın karar verme insiyatifinin TFF'de olduğunu hatırlattı.

"Kulüpler Birliği ile uyuşmadığımız dönemler oluyor. Bu, normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir."

"Bağımsız kurulların olması bizim de işimize gelir. Artık 'TFF'nin Tahkim Kurulu, TFF'nin Disiplin Kurulu' lafları olmayacak.

Stadyum kapasiteleri artabilir

"Taraftarlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz. Ligler yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi yüzde 75'e çıkarabiliriz."

"Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım."

Alt liglere de limit geliyor

Harcama limitleri konusuna da değinen Özdemir, bu uygulamayı alt liglerde de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

"Sicil Kurulu'yla birlikte çalışarak takım harcama limitlerini belirliyoruz. Bunu yaymayı düşünüyoruz. Sadece Süper Lig'de değil, TFF 1. Lig'de hatta 2. ve 3. Lig'de de harcama limitlerinin getirilmesi hedefindeyiz. Bu konuda kulüplerin isteği de var."

TFF 1. Lig play-off turlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralının uygulanmayacağını duyuran Özdemir, zemin konusuna da hassasiyet göstereceklerini ifade etti.

"Zemini elverişli olmayan hiçbir stadyumda futbol maçı oynatmama kararı aldık. Eğer zeminde sorun varsa o takımların maçlarını yakın bir ile vereceğiz."

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