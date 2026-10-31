"Bazen yardımcı oluyor. Geçen hafta ailem ve benim için çok zordu. Babam hep benimleydi, hep yanımda durdu, beni destekledi. Benim kendime inanmadığım dönemlerde bile bana inandı. Bu yüzden geri dönmek gerçekten zor", dedi Kimmich maçın ardından.

31 yaşındaki futbolcu, ailesindeki vefat nedeniyle son dönemde FC Arsenal, SC Freiburg ve 1. FC Magdeburg maçlarını kaçırmıştı. BVB karşısında ilk 11'e döndü ve maç boyunca Bayern Münih'in kaptanlığını yaptı.

Joshua Kimmich son haftalarda neden Bayern Münih'te forma giyemedi?

Kimmich'in dönüşüne babasıyla ilgili pek çok düşünce de eşlik etti. "Özellikle sahadayken onu en çok düşündüğüm zamanları yaşıyorum. Yine de geri dönmek ve normal günlük hayatıma dönmeye çalışmak benim için önemliydi. İnsan bazen dünyanın durmasını istese de dünya ne yazık ki ve iyi ki dönmeye devam ediyor. Bu yüzden yeniden burada olduğum için mutluyum. Kulübün, DFB'nin ve çevremdeki insanların gösterdiği yakınlık çok özeldi. Bu benim için çok şey ifade etti", dedi Bayern Münihli futbolcu.

Babasının bir sözü ise hep aklındaydı: "Babam her zaman 'Günün sonunda bu sadece futbol' derdi. Bunu her zaman akılda tutmak gerekiyor. En önemlisi sağlık. Bu yüzden üçünün şimdi forma giyemeyecek olması çok üzücü."

Kimmich, Bayern Münih'teki sakatlıkları da kastediyordu. Der Klassiker'de Bayern Münih, önce Ismael Saibari ve Serge Gnabry'yi, ardından Michael Olise'yi sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Özellikle BVB kalecisi Gregor Kobel ile girdiği bir mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Saibari'nin durumu iyi görünmüyordu.

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Sahadaki duygusal anların yanı sıra BVB Teknik Direktörü Niko Kovac ile de özel bir karşılaşma yaşandı. Kimmich'i Bayern Münih'te birlikte çalıştıkları dönemden çok iyi tanıyan Hırvat teknik adam, maç sırasında eski oyuncusuna kısa süreliğine sarılarak taziyelerini iletti. Kimmich, "Hafta içinde bana mesaj yazmıştı. Bunu çok özel buldum. Bu yüzden ona teşekkür ettim", dedi.

Kovac da daha sonra bu davranışını şöyle açıkladı: "Hepimiz Jo'nun babasının vefat ettiğini biliyoruz. Ben de hemen kendisine taziyelerimi ilettim. İnsanın yapabileceği en az şey bu. O harika bir insan."

Sahadaki sonuç ise Kimmich ve Bayern Münih için neredeyse hayal kırıklığı sayılabilecek bir beraberlik oldu. Münih ekibi, Konrad Laimer ve Dayot Upamecano ile iki kez öne geçti ancak Dortmund her seferinde karşılık verdi.

Bayern Münih'in ihtiyacı olan biraz şans da yanında değildi: Direğe çarpan birkaç top ve Harry Kane'in kaçırdığı penaltı, olası bir galibiyeti engelledi. Kimmich, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Sonuç almak istiyoruz. Bunun için birbirimizi desteklememiz, birbirimizin yanında olmamız önemli. Şu anda büyük bir krizin içinde değiliz. Bugün berabere kaldık. Bence maçı izleyen herkes kazanmamız gerektiğini biliyor", dedi.