Cumartesi öğleden sonra Allianz Arena'da 84. dakika oynanırken Münih'teki Allianz Arena'da bir anda büyük bir sessizlik oluştu. Jamal Musiala rakip yarı sahada yerde kalmış, bunun üzerine çok sayıda takım arkadaşı hemen sakatlanan milli oyuncunun yanına koşmuştu.

Hakem Robert Hartmann oyunu durdurur durdurmaz acil doktoru da hemen sahaya koştu. Kısa süre sonra ise kısmi bir rahatlama yaşandı. Doktor, Musiala'ya kısa bir göz attıktan sonra geri çekildi, saniyeler sonra 23 yaşındaki oyuncu sahayı kendi başına terk edebildi ancak ayakta durmakta zorlanıyordu ve bitkin görünüyordu.

Maçın hemen ardından da Musiala'nın tam olarak ne yaşadığı başlangıçta belirsizliğini korudu. FCB kaptanı Manuel Neuer, MagentaTV'ye verdiği röportajda, Leipzig orta saha oyuncusu Rocco Reitz gibi daha ayrıntılı bilgiye sahip değildi ve "Ne olduğu görülecek. Ama elbette parmaklarımızı çaprazlıyoruz" dedi.

SID'in bilgilerine göre Musiala bir baygınlık geçirdi. Baş dönmesi ve dolaşım problemleri yaşadığı belirtildi. Maçta sıcaklık 30 derecenin belirgin şekilde üzerindeydi.

Jamal Musiala kısa süre önce skoru belirleyen golü de kendisi attı

Şok anından birkaç dakika önce Musiala, yeni transfer Ismael Saibari'nin hazırladığı pozisyonda Telekom Cup'ta Leipzig karşısında takımının 3-1'lik galibiyetini ilan eden golü attı. Alman rekor şampiyonu adına diğer goller Luis Diaz ve bu yaz kadroya katılan bir diğer isim Nathaniel Brown'dan geldi. Bu sırada Saksonya ekibi adına Brajan Gruda konuk takımın eşitlik golünü kaydetti.

Sağlığı düşünülerek oyundan çıkmak zorunda kalan tek Münihli oyuncu Musiala değildi. Min-jae Kim, uyluk problemleri nedeniyle yaklaşık bir saatin ardından maça devam edemedi.

Karşılaşmanın erken bölümünde Konrad Laimer de Bayern'i destekleyen herkesin endişelenmesine neden olmuştu. Avusturyalı milli oyuncu, bir ikili mücadelenin ardından sağ bacağında, uyluk ya da diz bölgesinde, görünüşe göre şiddetli ağrılar yaşadığı için oyuna devam edemedi.

Bayern, gelecek salı son hazırlık maçında 2. Lig ekibi 1. FC Heidenheim ile karşılaşacak, ardından bir sonraki cumartesi Franz Beckenbauer Supercup'ta Borussia Dortmund'un karşısına çıkacak.