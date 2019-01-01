Saha : Manchester United, Cavani'yi transfer etmeli

Louis Saha, Paris Saint-Germain'in yıldızı Edinson Cavani'nin Manchester United için iyi bir katkı olabileceğini düşünüyor.

'ın eski oyuncusu Saha'ya göre Kırmızı Şeytanlar, ocak ayında Edinson Cavani'yi kadrosuna katmaya çalışmalı.

Saha, Bwin'e verdiği demeçte, Cavani'nin Kırmızı Şeytanlar için iyi bir alternif olacağını söyledi:

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"Manchester United, ocak ayında en fazla güçlenmesi gereken Premier Lig takımı ve PSG'den Edinson Cavani'yi kadrosuna katmalı. Mevcut oyuncuları rekabete sokmak için yeni oyuncular gerekiyor. Cavani, Rashford ve Martial'ı zorlar ve onları daha iyi bir seviyeye getirir."

"Alex Ferguson, ocak ayında transfer yapmaktan hoşlanmazdı ancak şu an işler daha farklı. United'ın en kısa sürede kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor. Cavani'yi Premier Lig'de görmek isterim ve Manchester United için mükemmel bir transfer olabilir."

Manchester United, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de 'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, 7 Aralık Cumartesi günü ise deplasmanına çıkacak.