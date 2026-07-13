Saha içinde cevap... Arjantin basını, İngilizlerin kışkırtmalarına karşı Messi'yi savunmak için harekete geçti

Arjantin basını, önümüzdeki Çarşamba akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanacak maç öncesinde, Lionel Messi ve milli takımını savunmak için harekete geçti.

İngiltere'nin eski yıldızı Joe Cole, merakla beklenen karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki gerilimi tırmandırmaya karar verdi ve şöyle dedi: "Messi, İngiltere ile ilk kez mi karşı karşıya geliyor? Pekala, onun için bu işi bitireceğiz. Evet, %100 eminim."

Ayrıca şunları ekledi: “Şimdiden söylüyorum: İngiltere finale yükselecek. Arjantin’in güçlü yanlarından çok daha fazla hıza sahibiz ve onları yeneceğiz.”

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, bu açıklama Arjantin basınının tamamında geniş yankı uyandırdı ve maçtan sadece iki gün önce büyük bir heyecan yarattı.

Nitekim Arjantin medyası bu açıklamayı geniş çapta yayıyordu; birçok site, açıklamanın “kışkırtıcı” niteliğine dikkat çekti.

"MDZ Online" sitesi, Joe Cole'un "maç öncesinde tartışma yarattığını" düşünüyor ve bu açıklamanın, turnuvanın gol kralı Lionel Messi'yi sahada yanıt vermeye iteceğini öngörüyor.

Birçok medya kuruluşu bu açıklamayı aktardı ve bunu dünya şampiyonları için ek bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirdi.

Clarín gazetesi ise şöyle yazdı: “Yarı finalin sonucuna bağlı olarak, bu açıklama turnuvanın en unutulmaz ya da en alay konusu olan açıklamalarından biri haline gelebilir.”

TyC Sports kanalı ise Cole’un Leo’ya yönelik sert açıklamalarıyla alay ederek şöyle dedi: “Bu şaşırtıcı, özellikle de onu kamuoyu önünde defalarca övdükten, hatta Cristiano Ronaldo’dan çok daha üstün bir konuma yerleştirdikten sonra.”

Kanal, İngiltere’de yapılan diğer yorumlarla da alay etti; özellikle de stoper ikilisi Cristian Romero ve Lisandro Martínez’in kalitesiyle ilgili yorumlara.

Sosyal medyada ise birçok Arjantinli taraftar, İngiliz yorumcuların teknik direktör Lionel Scaloni’nin takımına yönelik sert eleştirilerde bulunmalarından dolayı onlara teşekkür ediyor.

TN haber ajansı ise Arjantin ile İngiltere arasındaki rekabete yeni bir sayfa ekledi ve bu tür maçlarda sıklıkla olduğu gibi, her şeyin sahada belirleneceğini belirtti.

Ajans şöyle devam etti: “Orada Messi, neden hâlâ herkesin durdurmaya çalıştığı ve susturulması neredeyse imkânsız olan oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlamaya çalışacak. Atlanta maçı öncesinde, Joe Cole belki de Lionel Messi ve takım arkadaşlarına bu yarı final maçına daha büyük bir coşkuyla çıkmaları için ek bir motivasyon sağlamış olabilir.”