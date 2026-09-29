Kura çekimi, 27. Arap Körfezi Kupası Turnuvası'nda ("Körfez 27") Umman Milli Takımı'nın Irak karşısında yarı finale yükseldiğini belirledi.

Körfez Futbol Kupası Birliği, Cidde şehrindeki bir otelde, her açıdan eşitlenen Irak ve Umman milli takımları arasında, Körfez turnuvasının Birinci Grubu'ndan Suudi Arabistan ile birlikte yarı finale yükselecek ikinci takımı belirlemek için kura çekti.

Kura çekimi sonucunda Umman Milli Takımı yarı finale yükseldi ve tam puanla (9 puan) grubun zirvesine oturan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu.

Irak ve Umman milli takımları 4'er puan topladı; ilk maçlarında 1-1 berabere kalmışlardı. Her ikisi de 4 gol atıp 5 gol yedi, ayrıca ikisi de hiç kırmızı kart görmeden 8'er sarı kart gördü.

Bu eşitlik, Birinci Grup'un üçüncü ve son turundaki iki maçın ardından ortaya çıktı. Suudi Arabistan Milli Takımı, Cidde'deki İnma Stadı'nda Irak'ı 2-0 mağlup etti.

Aynı saatte Umman Milli Takımı, Kuveyt karşısındaki 1-0'lık geriliğini maçın son dakikalarında 3-1'lik galibiyete çevirerek heyecan dolu bir zafer elde etti.

Suudi Arabistan ve Umman milli takımları, İkinci Grup'un son turundaki iki maçın oynanmasının ardından yarı finaldeki rakiplerini öğrenmeyi bekliyor. Bu turda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile; Yemen ise Bahreyn ile karşılaşacak.