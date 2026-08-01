Sky'ın haberine göre, özellikle bonservis konusunda hâlâ ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Saksonya ekibinin, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için 120 milyon euro talep ettiği, ancak Kraliyet Kulübü'nün buna (henüz) hazır olmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle yaklaşık 24 saattir iki kulüp arasındaki görüşmelerde duraklama yaşandığı ifade ediliyor. Leipzig'in, mali beklentileri açık şekilde karşılamadığı için Madrid ekibinin son teklifini tamamen görmezden geldiği bile öne sürüldü.

Buna rağmen transfer ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. İlk etapta Diomande'nin cumartesi günü Bundesliga ekibiyle birlikte Avusturya'daki kampa uçacağı düşünülürken, RB'nin 3. Lig ekibi SC Verl'i 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçı öncesinde Leipzig, 19 yaşındaki oyuncunun enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadığını doğruladı.

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Yan Diomande, RB Leipzig'e mental olarak zaten "veda etti"

Yeni teknik direktör Martín Demichelis daha sonra Diomande'nin "gerçekten hasta" olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: "Sağlıklıysa gelmek zorunda. Hastaysa hastadır." RB, öğleden sonra yaptığı açıklamada 19 yaşındaki oyuncunun, "iyileşir iyileşmez" Saalfelden'e katılacağını bildirdi. Ancak Sky'a göre oyuncu "mental olarak zaten Leipzig'e veda etti".

Diomande, geçen yaz CD Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 15 gol atıp 11 asist yaptı.

Dünya Kupası'nda Diomande, Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biriydi. Turnuvadaki dört maçında bir asist yaptı ve güçlü performansıyla dikkat çekti. Fildişi Sahili, son 32 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olarak elendi.