Goal.com
CanlıBiletler
Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Christian Guinin

Çeviri:

"Sağlıklıysa gelmek zorunda": RB Leipzig, antrenman kampında Yan Diamonde’yi bekliyor ve Real Madrid’i daha fazla merakta bırakıyor

Bundesliga
Y. Diomande
Transfers
La Liga
RB Leipzig
Real Madrid

Real Madrid, RB Leipzig'ten Yan Diomande'yi kadrosuna katmak istiyor ancak iki kulüp arasındaki anlaşma hâlâ çok uzak görünüyor.

Sky'ın haberine göre, özellikle bonservis konusunda hâlâ ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Saksonya ekibinin, 19 yaşındaki kanat oyuncusu için 120 milyon euro talep ettiği, ancak Kraliyet Kulübü'nün buna (henüz) hazır olmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle yaklaşık 24 saattir iki kulüp arasındaki görüşmelerde duraklama yaşandığı ifade ediliyor. Leipzig'in, mali beklentileri açık şekilde karşılamadığı için Madrid ekibinin son teklifini tamamen görmezden geldiği bile öne sürüldü.

Buna rağmen transfer ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. İlk etapta Diomande'nin cumartesi günü Bundesliga ekibiyle birlikte Avusturya'daki kampa uçacağı düşünülürken, RB'nin 3. Lig ekibi SC Verl'i 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçı öncesinde Leipzig, 19 yaşındaki oyuncunun enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadığını doğruladı.

20260724-Yan-DiomandeGetty Images

Yan Diomande, RB Leipzig'e mental olarak zaten "veda etti"

Yeni teknik direktör Martín Demichelis daha sonra Diomande'nin "gerçekten hasta" olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: "Sağlıklıysa gelmek zorunda. Hastaysa hastadır." RB, öğleden sonra yaptığı açıklamada 19 yaşındaki oyuncunun, "iyileşir iyileşmez" Saalfelden'e katılacağını bildirdi. Ancak Sky'a göre oyuncu "mental olarak zaten Leipzig'e veda etti".

Diomande, geçen yaz CD Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 15 gol atıp 11 asist yaptı.

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Club Friendlies
Leeds United crest
Leeds United
LEE
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Dünya Kupası'nda Diomande, Fildişi Sahili'nin değişmez isimlerinden biriydi. Turnuvadaki dört maçında bir asist yaptı ve güçlü performansıyla dikkat çekti. Fildişi Sahili, son 32 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olarak elendi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin