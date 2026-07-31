Barcelona başkanı Joan Laporta, birkaç gün hastanede kalmasına neden olan kalp ritmi bozukluğundan iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu olarak evine döndü.

Geçtiğimiz salı günü sosyal medya üzerinden yaşadığı sağlık sorununu duyurmuş olan Barcelona başkanı, birçok teşekkür ifadesi içeren bir açıklama yayımladı.

Laporta açıklamasında şunları söyledi: "Nihayet taburcu oldum! Evimin yolundayım!!!".

Şöyle devam etti: "Barcelona Hastanesi'nin acil servis, yoğun bakım, laboratuvar, anestezi, kardiyoloji, radyoloji, endoskopi gibi çeşitli bölümlerinde görev yapan tüm kadın ve erkek doktorlara, hemşirelere, ayrıca tüm sağlık personeline, yardımcılara ve temizlik görevlilerine bir kez daha teşekkür ediyorum".

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana sundukları tıbbi ve insani bakımdan dolayı Dr. Calizaya, Dr. Romera ve Dr. Arbizu'ya, özellikle de mükemmel bir dahiliye uzmanı olan ve Barcelona kulübünde sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda başvurduğumuz referans isim olan Dr. Xavier Sanz'a özel bir teşekkür eklemek isterim".

Şunları da ekledi: "Teşekkürlerim, sürekli takibi ve her an bizi bilgilendirmesi, bu özel durumla ilgili hastanenin yapmakta olduğu her şeyi -bu tür vakaların gerektirdiği gizliliği her zaman koruyarak- bize eksiksiz biçimde iletmesi nedeniyle Barcelona Hastanesi'nin tıbbi direktörü Dr. Paula Saludes'e de gidiyor. Barcelona Hastanesi'nin organizasyonu ile tıbbi ve insani yaklaşımı örnek alınacak bir model teşkil ediyor".

Şu sözlerle tamamladı: "Son olarak, bu fırsatı, Barcelona kulübü ile kulübün resmi sağlık sponsoru olan 'Asistencia Sanitaria' kuruluşu arasında yenilediğimiz ve tüm profesyonel erkek ve kadın futbolcularımıza en iyi kaliteyi ve tıbbi mükemmelliği garanti eden bakım anlaşmasının değerini vurgulamak için değerlendiriyorum".