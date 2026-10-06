Getafe, eski Real Madrid kaptanı Dani Carvajal ile anlaşmayı tamamlamadan önce son dokunuşları yapıyor.

Getafe Başkanı Angel Torres, salı günü, İspanyol sağ bekini serbest futbolcu olarak kulübüne katmak için çalıştıklarını açıkladı.





Kulüp ofislerinin kapısında Carvajal'ın gelişi hakkında konuşan Torres, "Bunun üzerinde çalışıyoruz, teknik direktör benden bir kanat oyuncusu istedi ve bir tane bulamadık, bakalım hem bek hem de kanat görevlerini yerine getirmeye uygun mu diye göreceğiz" dedi.

Angel Torres ayrıca 34 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrolünü başarıyla geçtiğini ve geriye yalnızca son bir belirleyici adımın kaldığını doğruladı: İspanya La Liga ile Getafe arasındaki detaylar.

Arjantinli Infobae sitesi, Getafe başkanının DAZN kanalına yaptığı açıklamayı aktardı: "İspanya La Liga ile bir anlaşmaya varabilirsem, bize katılması muhtemel."

Carvajal, geçen 23 Mayıs'ta Real Madrid ile son maçını oynadığından beri takımsız kalmıştı; böylece 13 sezonu A takımda olmak üzere 23 sezonluk Madrid forması giydiği dönemi noktalamıştı.

Şimdi ise, altısı Şampiyonlar Ligi olmak üzere Real Madrid ile 27 kupa kazandıktan sonra, İspanyol sağ bek, Jose Bordalas'ın çalıştırdığı ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceği Madrid'in güneyindeki takımı tercih etti.