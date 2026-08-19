Sağlık kontrolü yarın: Arsenal, İngiltere yıldızının transferini bitirdi

Arsenal, İngiliz savunmacı Ezri Konsa'nın transferi için Aston Villa ile nihai bir anlaşmaya vardı. Yeni sezon başlamadan önce takımın savunma hattını güçlendirecek bu transferde, oyuncunun geçişinin resmileşmesi için önce sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

"Sky" ağının Alman gazetecisi Florian Plettenberg, anlaşmanın 59 milyon euro sabit ücret ve ek bonuslar karşılığında gerçekleştiğini, Konsa'nın ise sağlık kontrolünü yarın perşembe günü yapacağını belirtti.

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Plettenberg, Arsenal'in ayrıca Bayer Leverkusen'den Jarell Quansah'ı transfer etmeye çalıştığını, ancak Alman kulübünün İngiliz oyuncuya ayrılması için yeşil ışık yakmadığını sözlerine ekledi.

Londra kulübü, özellikle William Saliba'nın sakatlığının ve sezon başında Jurrien Timber'ın yokluğunun ardından, bu yaz Konsa'yı en önemli savunma hedefleri arasına yerleştirmişti.

28 yaşındaki Konsa hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarda Aston Villa forması altında düzenli olarak forma giydi ve son Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı kadrosunda da yer aldı.

Arsenal'in geçen pazar günü oynanan Community Shield maçında Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek yeni sezona farklı bir galibiyetle başladığını hatırlatalım.

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