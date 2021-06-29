Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi: Maçlar seyircili oynanacak
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı Süper Lig'de uzun zamandır maçlarda taraftarlar yer almıyordu.
Aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, taraftarlara da yeniden stadyumlara dönme umudu belirdi.
Fahrettin Koca neler söyledi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarıyla ilgili açıklama yaptı.
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"Spor müsabakaları 1 Temmuz'dan itibaren, belirlenecek kapasitede ve belirlenecek tedbirlerle seyircili olarak oynanabilecek."
PSV - Galatasaray maçı seyircili oynanacak
Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda yer alan Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşmişti. PSV'nin yaptığı açıklamaya göre ilk karşılaşma seyircili oynanacak.
Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler bu maça çevrildi. 27 Temmuz'da, İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçında Galatasaraylı taraftarlar belirlenen kurallar çerçevesinde takımlarını tribünden destekleme şansını yakalayacak.