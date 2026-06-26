Rob Jetten, Hollanda milli takımının Dünya Kupası’ndaki performansını yakından takip ediyor. Başbakan, bunu Cuma günü yaptığı haftalık basın toplantısında açıkladı.

“Dünya Kupası futbolunu harika buluyorum. Ne kadar çılgın olursa olsun, bana yetmez. Maç izlemek için düzenli olarak alarm kuruyorum,” diyor Jetten.

Hollanda, Dünya Kupası’ndaki son grup maçını Tunus’a karşı, cuma günü işe gitmek zorunda olanlar için talihsiz bir saatte oynadı. Jetten de onlardan biriydi.

Yine de maçı izlemeye karar verdi. “İşten saat 01.00’da eve geldim. O zaman Hollanda milli takımının maçını açtım,” diyor başbakan.

Ancak maçın sonuna kadar izleyemedi. “İkinci yarının bir yerinde uykuya daldım. Uyuma vakti gelmişti.”

Bir sonraki turda Hollanda, gece saat 03:00’te Fas ile karşılaşacak. Jetten bu maçı da izleyecek. “Kanepede oturacağım, belki de bir barda. Umarım Oranje ve Fas milli takımının taraftarları birlikte bir şenlik havası yaratır.”

Peki ona göre bu maçta sağ kanatta kim başlamalı: Crysencio Summerville mi, yoksa Donyell Malen mi? Jetten’in net bir tercihi var: “Summerville’in ilk maçlardaki performansı beni oldukça etkiledi.”