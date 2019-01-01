Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Burak Yılmaz'a Şenol Güneş de biz de olumlu bakıyoruz

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılara dönüşüne hem yönetimin hem de Şenol Güneş'in olumlu baktığını söyledi.

TRT Spor' da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Bir karar aldık ve değişime gittik. Hiçbir karar ayet değil. Şartlara göre, sürece göre değişebilir. Bir satış listesi yaparsınız ama listede olmayan bir futbolcu için teklif gelir ve satarsınız. Her şey değişebilir."

"Kampa 4 oyuncuyu götürmeyeceğiz. Bu oyuncular satılamazsa ikinci yarıda devam da edilebiliriz. İhtiyaç olur, devam ederiz; ama şu anda böyle bir durum yok."

"Tolgay Arslan'ın affedilmesi konuşuldu evet, ama oy birliğiyle reddedildi. Sadece yönetim kurulu da değil. Şenol Hoca da oylamada vardı. Takımla ilgili kararların hepsi oy birliğiyle alınıyor."

"Benim Şenol Hoca'yı istemediğimi kimse söyleyemez. Sürekli ısıtılıp ısıtılıp aynı gündem önümüze getiriliyor. Biz sürekli 'Şenol Güneş'le devam edeceğiz' diye açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Şenol Hoca, 'Beni istemediğinizi söylemediğiniz sürece ben sizinle her yola varım,' diyen bir adam. 'Ben burada henüz işimi bitirmedim,' diyor. İmza atsak da herhalde bu haberler çıkmaya devam edecek."

"Pepe'nin 107 bin euro alacağı vardı. Yıllığı 5 milyon euro. Demek ki biz 2.4 milyon euro ödemişiz. Bizim hatamız tabii ki var. Maddi zorluklar da var. Biz iki şeyi hesaplamadık. Euro ve dolar kurunun artışını ve bu kadronun dördüncü olacağını hesap edemedik. Pepe bize, 'Benim babam rahatsız, eğer siz de uygun görürseniz, ben gidebilirim,' dedi. Biz de baktık, onun takımda olması demek 2.5 milyon euro'luk ekstra bir maliyet getirecekti. Küs ayrılmadık. Lanse edildiği gibi ayrılmadık."

"Pepe gibi bir oyuncu için scouta gerek yok. Ama sizde gösterebilecek performans için scouta ihtiyacınız var. Bütün istatistikleri tutuyor adamlar. Hata olmaz mı, tabii ki var. Ama aldığımız futbolculara göre başarı oranımız yüzde 80'dir."

"Biz uzun pazarlıklar sonucu aldık Vagner Love'ı. Madem parasını ödeyeceğiz, niye gönderelim ki? Mantıklı mı bu? Parayı getiren onu alır. Doku uyuşursa, 15-20 gol bile atar Love."

"Şenol Güneş asla bir oyuncuda ısrar etmez. Mevki söyler o. Değerlendirme yapar. Burak Yılmaz'ı da ona sorduk .Trabzonspor camiası bizim kardeş camiamız. Onlara sormadan, helalleşmeden onların oyuncusunu almayız. Bunu bilsin herkes. Şu anda imzaya dökülmüş bir anlaşma yok. Hocanın olumlu referansı var. Biz de olumlu bakıyoruz. Ancak biz yasa gereği yerli oyunculara euro'yla maaş veremiyoruz. Zaten Messi de gelse biz 4.5 milyon euro veremeyiz."

"Chancel Mbemba ile ilgimiz yok ama Ajdin Hasic ile var, tüm dünyanın olduğu gibi. Ama yaşı küçük, bazı sorunlar var. 'Orkun Kökçü niye alınmadı?' deniliyor. Yaştan dolayı birçok sorunlar oluyor."

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"2016'da ben yönetime girdim, bir yeri bile ihale yoluyla kiraya verdiğimizi hatırlamıyorum. Yılda 18 milyon lira para kazanan otoparkı biz işletiriz, kiraya vermeyiz. 100 lira'lık yeri 30 lira'ya kiraya verdiysek, kulübü zarara uğrattıysak, getirsinler ödeyelim. Fulya'daki otopark beş yıldır boş."