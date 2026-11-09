Pierre Kalulu'nun sakatlanması, Fransa'yı Uluslar Ligi'ndeki son eleme maçları öncesinde savunma planlarını değiştirmek zorunda bıraktı. Juventuslu savunmacı millî takım kampından resmen çekilirken Bundesliga'dan yükselen bir yıldızın kendini göstermesinin önü açıldı.

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Juventuslu savunmacı sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Kalulu'nun kadrodan ayrılması, Fransa'nın savunma seçeneklerine önemli bir darbe vurdu. Juventuslu oyuncu, kısa süre önce oynanan bir Serie A maçında sakatlandıktan sonra pazartesi günü kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Eski AC Milan oyuncusunun yaklaşan millî maç döneminde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu ancak rehabilitasyonuna odaklanmak için İtalya'da kalacak.

Sorun, çok yönlü savunmacının ciddi fiziksel rahatsızlık yaşadığını bildirdiği pazar günkü lig maçının ardından ortaya çıktı. Kulüp, Kalulu'nun sakatlığını doğruladı ve şu açıklamayı yaptı: “Fiorentina maçının sonunda Pierre Kalulu, sol uyluğunda kas kaynaklı bir rahatsızlık hissettiğini bildirdi ve bu sabah tanı testlerinden geçti. J|medical'da yapılan taramalar, sol biseps femoris kasında hafif dereceli bir sakatlık olduğunu ortaya koydu. Oyuncu, kendisini kadrodan çıkaran Fransa millî takımının sağlık ekibiyle istişare edilerek tedaviye başladı.”

Kumbedi, 21 yaş altı takımından A millî takıma yükseldi

Kalulu'nun yokluğunda Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, uygun bir yedek bulmak için genç oyunculara yöneldi. Gelecek vadeden VfL Wolfsburg savunmacısı Sael Kumbedi, Fransa 21 Yaş Altı Millî Takımı'ndan A millî takıma yükseltildi. Kulübünün ligdeki mevcut konumuna rağmen Almanya'daki performansıyla dikkat çeken genç bek için bu yükseliş önemli bir dönüm noktası.

Kumbedi'nin başlangıçta 21 yaş altı takımıyla kendi millî maçları için bir araya gelmesi planlanıyordu. Ancak A millî takımdaki boşluk, 21 yaşındaki oyuncuya millî futbolun en üst seviyesinde kendisini sınama fırsatı verdi. Teknik ekip, hızının ve teknik becerisinin onu sezonun bu kritik döneminde savunma hattına derinlik katacak uygun bir seçenek hâline getirdiğine inanıyor.

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Zidane'ın taktiksel düzenlemeleri

Kalulu'nun yokluğu, Zidane'ı rekabetçi iki rakibe karşı oynanacak maçlar için taktiksel yaklaşımını yeniden düşünmeye zorluyor. Juventuslu oyuncu savunma hattının farklı bölgelerinde görev yapabilirken Kumbedi, sağ bekten daha geleneksel bir hücum katkısı sunuyor. Wolfsburglu genç oyuncunun, büyük önem taşıyan bu millî maç döneminde ne kadar süre alacağı henüz belli değil.

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Kadro artık CNF Clairefontaine tesislerinde toplandığı için antrenmanlarda yeni oyuncunun savunma sistemine uyum sağlamasına odaklanılacak. Fransa teknik ekibi, Milano'ya uçuş öncesinde başka sakatlıklar yaşanmaması için tüm kadronun fiziksel durumunu yakından takip edecek.

Uluslar Ligi'nde kritik iki maç

Fransa, UEFA Uluslar Ligi eleme aşamasının büyük önem taşıyan son iki maçına hazırlanıyor. İlk sınav, Fransa'nın 12 Kasım Perşembe günü Milano'daki Stadio Giuseppe Meazza'ya gitmesiyle başlayacak. Takımı, yenilenen savunma hattı ve A millî takıma yeni yükselen Kumbedi için zorlu bir sınav olacak İtalya maçı bekliyor.

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Fransa, Milano deplasmanının ardından son grup maçı için ülkesine dönecek. Takım, 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'daki Stade Atlantique'te Türkiye'yi ağırlayacak. Bu iki karşılaşma, Fransa'nın gruptaki nihai sıralamasını ve gelecek yıl turnuvanın eleme turlarına yükselip yükselmeyeceğini belirlemede belirleyici olacak.