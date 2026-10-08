Brezilya'da hem U20 hem de U23 milli takım teknik direktörlüğünü yürüten Paulo Victor Gomes, kısa süre önce Bayern Münih'in antrenman tesislerini ziyaret etti. Salı günü Instagram'da bir fotoğraf paylaştı; fotoğrafta kendisi, teknik direktör Vincent Kompany (yanında Kompany baskılı bir Brezilya milli takım forması da vardı) ve rezerv takım antrenörü Dante yer alıyor.

Gomes paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Bayern Münih'te, Avrupa'daki Brezilyalı oyuncularımızı yakından takip ettiğimiz ve kulüplerle ilişkileri güçlendirdiğimiz önemli bir uluslararası ziyaretler serisi başlıyor. Futbol ve oyuncu gelişimi üzerine deneyim paylaşımı ile verimli sohbetlerle dolu bir gün."

Bayern Münih'te şu anda Gomes'in Brezilya U20 ya da U23 takımları için aday gösterilebilecek yalnızca bir isim bulunuyor: Maycon Cardozo. 17 yaşındaki ve sadece 1,65 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, Münih ekibinin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Maycon Cardozo Bayern Münih'e nasıl geldi?

Cardozo, eski Brezilyalı profesyonel futbolcu Douglas'ın oğlu. Ailesi, o iki yaşındayken Tayland'a taşındı ve Cardozo futbol oynamayı orada öğrendi. Bayern Münih'in World Squad adlı oluşumu üzerinden 2025'in başında Münih'e geldi ve burada ilk etapta U17 ile U19 takımlarında oynadı.

Gelecek maçlar FCA Bundesliga 09:30 FCB

Geçen sezonun ikinci yarısında Kompany, onun düzenli olarak A takımla antrenman yapmasını sağladı ve hatta Bundesliga'da iki kez oynattı. Cardozo, yazın Asya turunda Münih ekibinin kadrosunda yer aldı; Borussia Dortmund ile oynanan Süper Kupa maçında da kadrodaydı. Ancak bu sezon şu ana kadar resmi maçlarda yalnızca, bir dönem Bayern Münih ve Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen teknik direktör Dante'nin çalıştırdığı dördüncü ligdeki rezerv takımda görev yaptı.

Cardozo, ağustos sonu itibarıyla iki maça çıktı (bir asist yaptı), ancak omuz kırığı nedeniyle durmak zorunda kaldı. Cardozo şu sıralar geri dönüşü için çalışıyor; Brezilya'dan gelen bu dikkat çekici ziyaretin ona ekstra motivasyon sağlaması bekleniyor.