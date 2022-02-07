Sadio Mane: Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak hayatımın en mutlu anıydı

Mısır'ı penaltı vuruşları sonrasında eleyerek Afrika Uluslar Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanan Senegal'in dünyaca ünlü yıldızı Sadio Mane, ülkesiyle kupayı kazandığı anın hayatının en mutlu anı olduğunu söyledi.

Kamerun'da kazanılan zafer sonrasında büyük sevinç yaşayan Mane, normal sürede bir penaltı vuruşunu değerlendirememişti.

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Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları da yaşayan Mane, Afrika Uluslar Kupası'nın ise daha özel bir başarı olduğunu söyledi:

"Çok gururluyum ve bu zaferin hayatımın en büyük başarısı olduğunu düşünüyorum. Bence yaşadığım en güzel gün. Şampiyonlar Ligi ve ulusal lig şampiyonlukları kazandım ama en özeli ve benim için en önemlisi buydu."

Turnuvanın en iyisi seçildi

Senegal'in en önemli oyuncusu olan ve turnuvayı üç golle tamamlayan Mane, turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Öte yandan Mısır kalecisi Gabaski ise finalin en iyi oyuncusu seçildi.

Turnuvanın en iyi kalecisi ödülü beş maçı gol yemeden tamamlayan Edouard Mendy'ye giderken, Kamerun'un iki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen golcüsü Vincent Aboubakar ise sekiz golle turnuvanın gol kralı oldu.

Avrupa'daki kariyerin Fransa'nın Metz takımıyla başlayan Mane sonrasında Salzburg'da sergilediği performansla ses getirmişti.

2014-2015 sezonunda Southampton'a transfer olan olan yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonundan bu yana formasını giydiği Liverpool ile 107 gole imzasını atarak kulüp efsaneleri arasına adını yazdırmıştı.

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