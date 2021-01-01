​Sadio Mane: Premier Lig, Liverpool için bitti, Şampiyonlar Ligi ana hedefimiz

Geçen sezon Liverpool'un otuz yıllık bekleyişi sona erdi ancak Saio Mane üst üste şampiyonluk ihtimalinin olmadığını düşünüyor.

Liverpool forveti Sadio Mane, Premier Lig'de şampiyonluk yarışında Manchester City ile puan farkının üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu belirtti.

Mane, Anfield'da 2020-21 sezonunun sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdığında Liverpool'a zirve yolunda yardım etti.

Ancak sakatlıklarla ve koronavirüs ile baş başa kaldığı bir sezonda ligde 6. sıraya düştüler.

Senegalli oyuncu kendinin ve takım arkadaşlarının mücadeleden vazgeçmeyeceğini ve yarışa devam edeceklerini söylüyor ancak Premier Lig şampiyonluğunun çok uzakta olduğunu kabul ediyor.

Saido Mane ne dedi?

Mane, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Sezon bitmeden önce sadece ben değil bütün oyuncuların hedefleri olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde kulübün de." dedi.

"Başından beri hedefimiz Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve diğer kupaları kazanmak. Şimdilik Premier Lig için bitti diyebilirim. Çok fark var."

"Aklımızda kendimize olan inancımız var. Asla pes etmeyeceğiz ve pes etmeye izin vermeyeceğiz ama tabii ki Manchester City iyi bir takım ve yükseliyorlar."

Liverpool'un hedefi ne?

Premier Lig şampiyonluğu ellerinden kayan Liverpool, ana odağını Şampiyonlar Ligi unvanını Bayern Münih'ten almaya yöneltti.

"Puan tablosunun ötesinde şu anda bir ana hedefimiz var. Şampiyonlar Ligi bizim asıl ana hedefimiz. Kazanmak için ikinci olamazsınız ama kazanmak da kolay değil."

"Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaşacaksınız, ancak biz de dünyanın en iyilerini yenmek için buradayız. Daha ileri gitmek ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacağız. "

Liverpool'u ne bekliyor?

Son dört maçının dördünü de kaybeden Liverpool, 28 Şubat'ta Premier Lig'de Sheffield United ile karşılaşacak.

Ardından Chelsea'yi ağırlayacak olan Kırmızılar, 7 Mart'ta Fulham'ı konuk edecek.