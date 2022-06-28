Senegalli oyuncu, Bayern Münih'e imza attı ancak işler Messi'nin istediği gibi ilerleseydi her şey çok farklı olabilirdi.

Sadio Mane'nin danışmanı Bacary Cisse, Arjantinli yıldızın Senegalli oyuncuyu Barcelona'da görmek istediğini açıkladı.

30 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Liverpool'dan ayrılarak Bayern Münih ile üç yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Bundesliga ekibinin yanı sıra Paris Saint-Germain'in de bu yaz Mane'yi kadrosuna katmak istediği bilinirken Lionel Messi'nin Senegalli yıldızı, Barcelona'ya da istediği ortaya çıktı.

Cisse, Sadio Mane hakkında ne söyledi?

RMC Sport'a konuşan Sadio Mane'nin danışmanı Bacary Cisse, "Evet, PSG gerçekten de Sadio'yu istiyordu." dedi.

"Leonardo'nun (PSG'nin sportif müdürü) Alman menajerle birkaç teması oldu."

"Görüştüler ve Sadio Mane'nin PSG'ye olası transferini masaya yatırdılar, ancak orada kaldı."

Cisse ayrıca Lionel Messi'nin 2021'de Barcelona forması giyerken Mane ile bağlantı kurduğunu ve Nou Camp'ta kalmak için Senegalli yıldızı şart koştuğunu açıkladı.

Ancak Barcelona, Sadio Mane için resmi bir teklifte bulunmadı ve ardından da Messi, PSG'ye transfer oldu.

"Geçtiğimiz yıl Barcelona'da forma giyebilirdi."

"Barcelona'ya gitmesini isteyen ve sözleşmeyi dayatan Lionel Messi'ydi."

"Yönetime iki isim vermişti: Sadio Mane ve Arjantinli bir stoper."

Şimdi ne olacak?

Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transferi, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmaya çalışan Barcelona'nın elini güçlendirebilir.

Polonyalı yıldızın Allianz Arena'daki sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ancak Camp Nou'da forma giymek istiyor.

Öte yandan artık bir Bayern Münih oyuncusu olan Sadio Mane ise yeni kulübünde ilk maçına Süper Kupa'da RB Leipzig karşısında çıkabilir.

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