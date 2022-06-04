Senegalli golcü, artık tam anlamıyla Liverpool ile iplerin kopması için gün sayıyor.

Sadio Mane, Senegal halkının yüzde 60 ila 70'inin Liverpool’dan ayrılmasını istediğini ve halkının istediğini yapacağını vurguladı.

Senegal'in Benin'e karşı yapacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Mane, yıldız forvetlerinden birini kaybetme tehlikesinde olan Kırmızılar’ı endişelendirecek açıklamalarda bulundu.

GOAL tarafından açıklandığı gibi Mane, Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile sözleşme imzalamak için Jurgen Klopp'un ekibine bu yaz ayrılma arzusunu bildirecek.

Mane, basın toplantısında ne dedi?

Geleceğiyle ilgili yapılan bir ankete ilişkin konuşan Mane, "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve yorumları görüyorum.

"Liverpool'dan ayrılmamı isteyen Senegalliler yüzde 60 ila 70'i arasında değil mi?

"İstediklerini yapacağım. Yakında göreceğiz! Acele etmeyin, çünkü bunu birlikte göreceğiz."

Mane Liverpool'dan ayrılacak mı?

GOAL, 29 Mayıs'ta Mane'nin Liverpool'a kulüpten ayrılmak istediğini ve 2023'te sona erecek olan Anfield'daki sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdi.

30 yaşındaki oyuncunun, son altı yılını Liverpool’da geçirdikten sonra yeni bir mücadeleye hazır olduğu ve Şampiyonlar Ligi finalinden önce geleceğiyle ilgili bir karar verdiği aktarıldı.

Mane Liverpool'dan ayrılırsa, 2023'te sözleşmesi biten Mohamed Salah'ın gelecek sezon Liverpool’da kalıp kalmayacağı henüz belli değilken İngiliz devine büyük bir darbe olacak.

Mane, Bayern Münih'e katılacak mı?

Bayern Münih, Liverpool'dan Mane'yi transfer etmek için beklerken Kırmızılar’ın kaynakları herhangi bir ücretin 30 milyon Euro'yu aşması gerektiği konusunda ısrar etti.

Bu aşamada, Bundesliga şampiyonu tarafından resmi bir teklif yapılmadı, ancak Mane'nin yorumları Julian Nagelsmann'ın ekibinin Liverpool ile görüşmelere başlaması için son uyarı olabilir.

Liverpool, 2016'dan bu yana 269 maçta 120 gol atan ve kulübün son yıllardaki başarısında çok önemli bir rol oynayan Mane'nin ayrılığından önce bir futbolcu transfer edecek.

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