Sadio Mane, Suudi Arabistan söylentilerine ve Sane olayına rağmen Bayern'de kalmakta ısrarcı.

Mane, Arabistan'dan teklifler aldı

Bayern Münih'te kalmak istiyor

Takım arkadaşı Sane ile kavga etmişti

NE OLDU? Florian Plettenberg, Suudi Arabistan'dan bazı takımların Sadio Mane'ye ilgi gösterdiğini ve onu ana transfer hedeflerinden biri yaptığını bildirdi. Ancak Get German Football, oyuncunun Bayern'de kalmak istediğini ve bunu kulübe bildirdiğini raporladı.

BÜYÜK RESİM: Senegalli yıldız, Almanya'daki ilk sezonunda 38 maçta 12 gol atıp altı asist yaptı. Mane, Manchester City ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçının ardından takım arkadaşı Leroy Sane ile kavga etmesine rağmen Münih'te kalmak istiyor.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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Al Ittihad Twitter

SADIO MANE'Yİ NE BEKLİYOR? Mane'nin Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Senegalli yıldızın, Suudi Arabistan'dan resmî bir teklif alması halinde vereceği yanıt merakla bekleniyor.