Sadio Mane: Kariyerimin sonuna kadar Liverpool'da kalmak istiyorum

Liverpool'un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, kariyerini noktalayana kadar Anfield'da kalmak istediğini dile getirdi.

Bu sezon Mohamed Salah ile birlikte 7 gol atarak 'un en golcü oyuncusu olan Sadio Mane, kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Senegalli golcü, futbol kariyerinin sonuna kadar Liverpool'da kalmak istediğini ve daha önce böyle bir kulüp deneyimi yaşamadığını ifade etti. TV2'ye konuşan Mane, "Bu muhteşem kulübün bir parçası olmaktan son derece mutluyum ve tadını çıkarıyorum. Umarım sonsuza kadar burada kalırım" sözlerine yer verdi.

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Mane'nin Roberto Firmino ve Salah ile oluşturduğu üçlü, Avrupa futbolunun en üretkenlerinden biri haline geldi. Tecrübeli isim, Firmino ve Salah ile olan ilişkisinin hem saha içindeki hem de saha dışındaki başarısına olumlu bir şekilde etki ettiğini söyledi: "Onlarla çalışmak çok kolay. Kişisel olarak onlarla oynayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İkisi de gerçekten çok iyi futbolcular ve her şeyi daha basit hale getiriyorlar. Mo, çok sakin ve iyi bir adamdır, bazen eğlencelidir. Bobby ise çok utangaçtır. Tanıştığım en utangaç futbolcu, ama yine de iyi biridir."

"Dünyada birçok kulüp gördüm ama Liverpool'un eşi benzeri yok. Burada ailede gibisiniz. Ortam her zaman şahane. Ama bu durumun böyle olması çok doğal çünkü 4 yıldır beraberiz ve birbirimizi tanıyoruz. Hatta saha dışında da birlikteyiz ve bu moral motivasyonumuz için çok önemli."