Sadio Mane: Gelecek yıl Ballon d'Or'u kazanmaya çalışacağım
Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde ipi göğüsleyen Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi oldu.
Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo'nun kürsüyü tamamladığı yarışmada Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane ise dördüncü sırada yer aldı.
Takımı Liverpool'un çarşamba günü oynayacağı Everton maçı sebebiyle törene katılamayan Sadio Mane gönderdiği video mesajda; "Orada olmayı çok isterdim ancak maç takvimi buna izin vermedi. Kazananı kutluyorum. Gelecek sene orada olmaya ve ödülü kazanmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yalnızca bir maç kaybeden Liverpool ile toplam 50 maça çıkan Senegalli yıldız 26 golle kariyerinin en yüksek rakamına ulaşırken etkileyici performansını Şampiyonlar Ligi zaferiyle taçlandırmayı başardı.