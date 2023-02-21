Senegalli yıldız, birlikte ikonik yıllar yaşadığı yıldızları halının altına süpürdü...

NE OLDU? Mane, 2022'de Allianz Arena'da futbol oynamak için Anfield'dan ayrıldı ve Liverpool'daki altı yıllık serüvenini sona erdirdi.

Senegalli yıldız, Liverpool'dayken takım arkadaşları Salah ve Roberto Firmino ile müthiş bir ortaklık kurarak Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı.

Ancak Mane, birlikte oynadığı en bitirici forveti seçerken İngiltere'deki üretken takım arkadaşlarını bir kenara koydu.

NE SÖYLEDİLER: Salah'ı veya Firmino'yu seçmek yerine Mane, TikTok'ta 1teamsports'a yaptığı açıklamada, Divock Origi'nin Liverpool'daki en bitirici forvet olduğunu vurguladı.

Senegalli yıldızın, İngiltere'de olduğu dönemde Salah'la arasının çok da iyi olmadığı haberlere konu olmuştu.

Liverpool patronu Jurgen Klopp da geçen yaz AC Milan'a gitmeden önce Anfield'da bir kült kahraman haline gelen Belçikalı oyuncu hakkında şöyle demişti:

"O, saha içinde ve dışında bir efsane... Harika bir futbolcu, dünya standartlarında bir forvet ve en iyi bitiricimiz..."

BÜYÜK RESİM: Origi, 2019 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'a karşı unutulmaz bir gol de dahil olmak üzere 175 maçta Liverpool için 21 gol kaydetti.

Ancak Milan için 21 maçta sadece iki kez gol sevinci yaşadı ve İtalya'da, bazıları tarafından en kötü transfer olarak nitelendirildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Mane açıkça Origi hayranı olduğunu belirtse de birlikte çalıştığı en ilham verici lider olarak Liverpool kaptanı Jordan Henderson'ı seçti.

Bayern'deki meslektaşı Alphonso Davies'in hızını ve Jamal Musiala'nın top sürme yeteneğini istediğini itiraf ederken en iyi defans oyuncuları olarak ise Senegal'den takım arkadaşı Koulibaly'yi ve Virgil van Dijk'ı tercih etti.