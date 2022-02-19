Sadio Mane'den Mohamed Salah'a büyük jest: Afrika Uluslar Kupası zaferini kutlamadı

Liverpool hücumunu sürükleyen iki isim Sadio Mane ve Mohamed Salah, Şubat ayı başında Afrika Uluslar Kupası finalinde bu kez rakip olarak sahaya çıkmıştı.

Mane'li Senegal, Salah'lı Mısır'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek kupayı kaldıran taraf olmuştu.

Maçın normal süresinde bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Mane, 120 dakikanın ardından bir kez daha beyaz noktaya gelmiş ve hatasını affettirerek ülkesine tarihindeki ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu hediye etmişti.

Ne yaşandı?

Sadio Mane, Liverpool'un Premier Lig'de Norwich'i konuk ettiği maçta, Afrika Uluslar Kupası zaferinden bu yana ilk kez Anfield tribünleri önünde sahaya çıktı.

Canal Football Club'ın haberine göre; Mane, Liverpool yönetiminden AFCON şampiyonluğuna dair herhangi bir anons ya da kutlama yapılmamasını istedi.

Mane bu kararı, kaybedilen finalin ardından büyük üzüntü yaşayan Mohamed Salah'a saygısızlık yapmamak adına aldı.

Görkemli kulüp kariyerine rağmen milli takımda henüz şampiyonluk yaşayamayan Salah, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nı da final oynamış, fakat Kamerun engeline takılmıştı.

Yine karşılaşacaklar

Mane ile Salah kısa süre sonra yine milli formayla kozlarını paylaşacak.2022 Katar Dünya Kupası elemelerinde eşleşen Senegal ile Mısır, turnuva bileti için karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin ilk ayağı 22 Mart'ta Mısır'da oynanacak. Altı gün sonraki rövanşa ise Dakar ev sahipliği yapacak.

Dramatik finalin ardından Salah'ı ilk teselli eden isimlerden biri olan Mane, aralarındaki sohbetlerde milli takımdaki rekabetten bahsetmediklerini açıklamıştı.

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