Sadio Mane Bundesliga'daki ilk maçında golünü attı, Bayern Münih farka koştu

Senegalli yıldız Almanya'daki ilk lig golünü Eintracht Frankfurt ağlarına gönderdi.

Bayern Münih'in bu yaz Liverpool'dan transfer ettiği Sadio Mane, Bundesliga kariyerine Eintracht Frankfurt karşısındaki harika performansla başladı.

Maçı baştan sona domine eden konuk ekip son Avrupa Ligi şampiyonuna tam altı gol birden attı.

Joshua Kimmich ve Benjamin Pavard'ın golleriyle henüz 11. dakikada iki farklı üstünlüğü yakalayan Bayern, Mane'nin 29'daki sayısıyla skoru 3-0'a getirdi.

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Senegalli yıldıza gol pasını Serge Gnabry verdi. Mane, Gnabry'nin sol çaprazdan ceza sahası içine kaldırdığı topu kafayla filelere gönderdi.

Bu golden yalnızca altı dakika sonra Jamal Musiala'yla dördü bulan Bayern, Serge Gnabry'nin de partiye katılmasıyla soyunma odasına 5-0 önde girdi.

İkinci yarıda Jakic'in ev sahibi ekip adına ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü. Şeref sayısı için çabalamaya devam eden Frankfurt, 64. dakikada Kolo Muani'nin ayağından golü buldu.

83. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Musiala kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü attı. Musiala'ya asisti yapan ise oyuna 65'te dahil olan Leroy Sane'ydi.