Sadio Mane: Bu anlar iyi bir şampiyon olup olamayacağımızı test ediyor

Liverpool'lu futbolcu Sadio Mane, alınan mağlubiyetlerin ardından daha güçlü bir şekilde döneceklerini ve sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarını söyledi

Sadio Mane, arka arkaya alınan mağlubiyetlerin takımı güçlendirdiğini ve şampiyonluk yolunda kendilerini test ettiğini söyledi.

ligde alınan yenilgisinden sonra Federasyon Kupası'nda 'ye 2-0 mağlup oldu.

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, talkSPORT'a yaptığı açıklamada alınan yenilgilerden sonra hızlı bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirtti:

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"Chelsea maçında kazanmak için birkaç şansımız vardı ama kullanamadık. Sanırım böyle anlar iyi bir şampiyon olup olmayacağınızı gösteriyor. Şimdi sıra bizde ancak bu ne ilk ne de son olacak. Cumartesi günü 'a sonra da karşısına çıkacağız. Bu mücadeleler için hazır olacağız. Büyük bir şampiyon olmak istiyorsak çalışmaya devam etmeliyiz."



