Sadio Mane: Bu anlar iyi bir şampiyon olup olamayacağımızı test ediyor
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Sadio Mane, arka arkaya alınan mağlubiyetlerin takımı güçlendirdiğini ve şampiyonluk yolunda kendilerini test ettiğini söyledi.
Liverpool ligde alınan Watford yenilgisinden sonra Federasyon Kupası'nda Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu.
Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, talkSPORT'a yaptığı açıklamada alınan yenilgilerden sonra hızlı bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirtti:
"Chelsea maçında kazanmak için birkaç şansımız vardı ama kullanamadık. Sanırım böyle anlar iyi bir şampiyon olup olmayacağınızı gösteriyor. Şimdi sıra bizde ancak bu ne ilk ne de son olacak. Cumartesi günü Bournemouth'a sonra da Atletico Madrid karşısına çıkacağız. Bu mücadeleler için hazır olacağız. Büyük bir şampiyon olmak istiyorsak çalışmaya devam etmeliyiz."