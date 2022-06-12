Kanat oyuncusunun Bundesliga devi ile temasları sürüyor ve milli takımdan hocası bunun iyi bir hamle olacağına inanıyor.

Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse, Bayern Münih'in Sadio Mane için en ideal kulüp olacağını düşünüyor.

Alman devi, Anfield'daki sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Senegalli yıldızı bu yaz Liverpool'dan kadrosuna katmak istiyor.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre, Mane, Liverpool'dan ayrılmak istiyor ve önümüzdeki aylarda onu Bayern Münih'te görebiliriz.

Cisse, Mane için nasıl bir tavsiye verdi?

Bundesliga ekibinin Sadio Mane için mükemmel bir seçim olacağına inanan Cisse, gazetecilere şunları söyledi:

"Sadece Sadio değil, bu yaz transfer olmak isteyen tüm oyuncular sorun yaşıyor. Çok karmaşık bir durum. Çünkü Kasım ayında Dünya Kupası var. Kendine kulüp arayan oyuncularıma bu problemi bir an önce çözmelerinin kritik olduğunu söyledim."

"Bence Sadio Mane için en iyi seçenek Bayern Münih'e transfer olmak. Bayern çok disiplinli bir kulüp. Yetenekli, Alman bir teknik direktörleri var. Sadio daha önce Avusturya'da oynadı."

"Bence Sadio Mane'nin en iyi performansını Bayern Münih'te izleyeceğiz."

Sadio Mane ne söyledi?

Mane geçtiğimiz günlerde yaptığı şu açıklamayla Liverpool'dan ayrılacağını düşündürdü: "Herkes gibi ben de sosyal medyadayım ve yorumları görüyorum. Liverpool'dan ayrılmamı isteyen Senegalliler yüzde 60 ila 70'i arasında değil mi? İstediklerini yapacağım. Yakında göreceğiz! Acele etmeyin, çünkü bunu birlikte göreceğiz."

Ancak Senegalli yıldız, Canal Plus'a bu yorumunda şaka yaptığını söylüyor: "Dün biraz şaka yaptım ve söylediklerim her yerdeydi."

"Liverpool saygı duyduğum bir kulüp. Taraftarlar beni ilk günden beri sahipleniyor. Gelecekle ilgili neler yaşanacak göreceğiz."

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