Bayern Münih'in yeni transferi Sadio Mane, kulübün çocuk taraftarlarının kendisine yönelik ilgisi nedeniyle oldukça mutlu olduğunu açıkladı.

Bayern Münih'in Liverpool'dan transfer ettiği Senegalli yıldız Sadio Mane, Alman ekibinin genç taraftarlarından aldığı övgünün kendisini motive ettiğini söyledi. Takımının Leipzig'i 5-3 yendiği karşılaşmada Bayern'in ikinci golünü atan Mane, Anfield'da yakaladığı başarıyı yeni takımında da sürdürmek istediğini belirtirken, Bayern'in çocuk taraftarlarının kendisine olan ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Mane ne söyledi?

"Çocukların bana olan ilgisi nedeniyle çok mutluyum. Benim için ağaca tırmanmaları beni çok heyecanlandırdı ve sevindim. Burada antrenmanlarda ve maçlarda her gün elimden geleni yapıyorum. Bu takım ve taraftarlar için büyük işler başarmak istiyorum. Ben de bir zamanlar bugün beni izlemeye gelenler gibi küçük bir çocuktum ve büyük oyunculara karşı hayranlık duyuyordum. Bu yüzden oyunumla onları mutlu etmek benim için önemli. Ayrıca çocukların en dürüst eleştirmenler olduğunu da unutmuyorum.

"Çocukken idollerim Ronaldinho ve El Hadji Diouf'tu. Saatlerce videolarını izler ve yaptıkları her şeyi taklit etmeye çalışırdım. Annem bana bir Diouf forması vermişti ve biraz büyüyünce kendi paramla Ronaldinho forması almıştım. O formayı alabilmek için fazla mesai yaptım ve para topladım. Sırtımda onun adını taşımak bir rüyaydı. O formaları hiçbir zaman çıkartmak istemedim.

"Ailemi ve çocukken yaşadığım yerleri mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalışıyorum. Orası küçük bir köy ve en yakın kasabadan çok uzata. Oradaki yaşam Avrupa'dan çok farklı. Bunu kelimelerle ifade etmek zor çünkü kültürler çok farklı ve oradaki insanlar için hayat hiç de kolay değil. Tüm bunları düşünmek beni ayakta tutuyor. Oraya gittiğimde her zaman çocukluğuma dönüyorum. Eski arkadaşlarımla futbol oynuyorum ve birlikte eğleniyoruz.

"Ülkem 17 milyon futbol delisinden oluşuyor ve şu an hepsi Bayern Münih taraftarı. Sanırım bu sezon Allianz Arena'da çok sayıda Senegal bayrağı göreceksiniz"

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